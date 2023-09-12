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Сегодня, 21:00

Боливия — Аргентина: смотреть прямую трансляцию матча отбора ЧМ-2026

Боливия сыграет с Аргентиной в матче отбора ЧМ-2026 12 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Лионель Месси, сборная Аргентины.
Фото Reuters

Сборная Боливии сыграет с командой Аргентины в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 12 сентября, во вторник. Матч пройдет на стадионе «Эрнандо Силес» в Ла-Пасе (Боливия). Начало в 23.00 по московскому времени.

Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре сайта «СЭ». Видеотрансляцию матча Боливия — Аргентина можно посмотреть на официальных сайтах букмекерский контор (необходимо пройти процедуру регистрации).

Чемпионат мира по футболу состоится в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Матчи отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке пройдут с сентября 2023-го по ноябрь 2025 года.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
12 сент, 23:00. Hernando Siles (Ла-Пас)
Боливия
Аргентина

Чемпионат мира по футболу: таблицы, календарь отборочных матчей, новости, статьи и фото

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Боливии по футболу
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