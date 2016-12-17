Дэнни Миллз: "На ЧМ-2002 после фола Роналдинью я хотел подняться, но Скоулз сказал мне лежать"

Бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллз рассказал подробности удаления бразильца Роналдинью в матче 1/4 финала ЧМ-2002. По словам Миллза, фол хавбека на 57-й минуте не тянул на красную карточку.

- Роналдинью пошел в стык и зацепил меня, - цитирует Daily Mail Миллза. - Я упал, но собирался подняться. Но Скоулз подбежал и сказал: "Лежи, судья уже карточку достал, лежи-лежи". Роналдинью показали красную карточку, хотя это точно не тянуло на удаление. Но что я сделал не так? Был фол, я был на газоне. Мне сказали просто лежать. Я не катался по земле, корчась и крича.

Отметим, что хитрость Англии не помогла - Бразилия выиграла 2:1, причем победный мяч провел как раз Роналдинью за 7 минут до удаления. В результате бразильцы выиграли чемпионат мира.