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Сегодня, 18:25

Чемпионат мира 2030 пройдет в шести странах на трех континентах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Кубок чемпионов мира.
Фото Reuters

ФИФА объявила, в каких странах пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Матчи чемпионата мира впервые примут страны трех континентов. Основными организаторами финального турнира в 2030 году будут Испания, Португалия и Марокко. При этом три стартовых матча состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

Это решение связано со столетием чемпионатов мира. В 1930 году первый мундиаль прошел в Уругвае. Стартовый матч ЧМ-2030 пройдет на стадионе «Эстадио Сентенарио», на котором проводились игры в 1930 году.

Последний чемпионат мира в 2022 году прошел в Катаре. Победителем стала сборная Аргентины, которая обыграла в финале Францию (3:3, пенальти 4:2).

Следующий чемпионат мира пройдет в 2026 году, его примут США, Мексика и Канада.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
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