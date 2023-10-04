Саудовская Аравия подаст заявку на проведение ЧМ-2034

Саудовская Аравия претендует на проведение чемпионата мира в 2034 году.

«Намерение провести турнир у себя является подтверждением очевидных и огромных усилий, прилагаемых Королевством для распространения идей мира и любви во всем мире. Спорт является одним из важнейших аспектов для этого, поскольку это важное средство коммуникации между представителями разных рас и культур», — приводит слова наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман аль-Сауда Al Arabiya.

Ранее ФИФА объявила, в каких странах пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Последний чемпионат мира в 2022 году прошел в Катаре. Победителем стала сборная Аргентины, которая обыграла в финале Францию (3:3, пенальти 4:2).

Следующий чемпионат мира пройдет в 2026 году, его примут США, Мексика и Канада.