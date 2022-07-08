Футбол
Чемпионат мира-2022
Таблицы Календарь Новости Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира

Сегодня, 13:30

Мутко — об оправдании Блаттера и Платини: «То, что происходило вокруг них — абсурд»

Мутко отреагировал на новость об оправдании Блаттера и Платини в деле о коррупции
Читать «СЭ» в

Бывший президент РФС Виталий Мутко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об оправдании Зеппа Блаттера и Мишеля Платини в деле о коррупции.

«Я всегда уважал Блаттера за все, что он сделал для мирового футбола и для России. Не думаю, что какой-то другой руководитель сделал бы столько. То, в чем его обвиняли — глупость. Я очень рад. Что касается Платини, то он великий футболист, который сделал УЕФА серьезной организацией. То, что происходило вокруг них — абсурд», — сказал Мутко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Швейцарская прокуратура требовала приговорить Платини и Блаттера к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно, обвинив их в мошенничестве путем получения необоснованной выплаты французу 2 миллиона швейцарских франков (1,8 миллиона евро).
86-летний Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. В 2015 году он был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет, в феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок до шести лет. В 2021 году Йозеф был дисквалифицирован еще на 6 лет и 8 месяцев за различные нарушения кодекса этики ФИФА.
66-летнему Платини в конце 2015 года был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет, позднее срок сократили до шести лет. После апелляции в CAS срок был сокращен до четырех лет.

РФС
Виталий Мутко
Йозеф Блаттер
Мишель Платини
ФИФА
0
Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как правильно рассчитывать норму БЖУ в своем рационе и почему это важно делать
Призрак Дзюбы, и киндер-сюрприз Абаскаль. В чем шансы «Спартака» в матче с «Зенитом» на Суперкубок-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Почетный президент РФС считает, что Блаттер и Платини не смогут вернуться в футбол
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости