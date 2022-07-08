Бывший президент РФС Виталий Мутко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об оправдании Зеппа Блаттера и Мишеля Платини в деле о коррупции.

«Я всегда уважал Блаттера за все, что он сделал для мирового футбола и для России. Не думаю, что какой-то другой руководитель сделал бы столько. То, в чем его обвиняли — глупость. Я очень рад. Что касается Платини, то он великий футболист, который сделал УЕФА серьезной организацией. То, что происходило вокруг них — абсурд», — сказал Мутко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Швейцарская прокуратура требовала приговорить Платини и Блаттера к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно, обвинив их в мошенничестве путем получения необоснованной выплаты французу 2 миллиона швейцарских франков (1,8 миллиона евро).

86-летний Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. В 2015 году он был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет, в феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок до шести лет. В 2021 году Йозеф был дисквалифицирован еще на 6 лет и 8 месяцев за различные нарушения кодекса этики ФИФА.

66-летнему Платини в конце 2015 года был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет, позднее срок сократили до шести лет. После апелляции в CAS срок был сокращен до четырех лет.