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Сорокин считает, что оправдание Блаттера и Платини никак не связано с ЧМ-2018

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Генеральный директор оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2018 Алексей Сорокин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об оправдании Зеппа Блаттера и Мишеля Платини в деле о коррупции.

«Для нас все вопросы по ЧМ-2018 отпали давно. Мы не считали их серьезными. Мы были вынуждены отвечать, но сохраняли свое мнение. Их оправдание никак не связано с ЧМ-2018 и 2022. Это особенности их взаимоотношений, в которых наконец наступила ясность. Рад за двух ярких футбольных деятелей. Не могу сказать, захотят ли Блаттер и Платини занять посты в футболе. Но знаю, что несколько лет назад Платини упоминал намерения такого рода. Вполне возможно, что он вернется к этой мысли. Думаю, что вывод очень простой. То, что звучит в прессе и социальных сетях, не всегда сочетается с реальностью и юридической стороной, иногда это оказывается двумя разными вселенными. Надо быть аккуратными с оценками и скоропалительными выводами», — сказал Сорокин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Швейцарская прокуратура требовала приговорить Платини и Блаттера к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно, обвинив их в мошенничестве путем получения необоснованной выплаты французу 2 миллионов швейцарских франков (1,8 миллиона евро).

86-летний Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. В 2015 году он был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет, в феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок до шести лет. В 2021 году Йозеф был дисквалифицирован еще на 6 лет и 8 месяцев за различные нарушения кодекса этики ФИФА.

66-летнему Платини в конце 2015 года был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет, позднее срок сократили до шести лет. После апелляции в CAS срок был сокращен до четырех лет.

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Йозеф Блаттер
Мишель Платини
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