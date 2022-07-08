Почетный президент РФС считает, что Блаттер и Платини не смогут вернуться в футбол

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении Зеппа Блаттера и Мишеля Платини в футбол после оправдания по делу о мошенничестве.

«Они не вернутся в футбол. Блаттеру уже не позволяет возраст. Платини по возрасту подходит. Но по имиджу нанесен огромный удар. О возвращении в футбол даже речи быть не может. Вывод из всей истории? Постоянно менялись прокуроры, судебные палаты. Поэтому дело и затянулось. Но главное — итог. Никаких нарушений Блаттер и Платини с точки зрения закона не совершали», — сказал Колосков «СЭ».

Швейцарская прокуратура требовала приговорить Платини и Блаттера к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно, обвинив их в мошенничестве путем получения необоснованной выплаты французу 2 миллиона швейцарских франков (1,8 миллиона евро).

86-летний Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. В 2015 году он был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет, в феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок до шести лет. В 2021 году Йозеф был дисквалифицирован еще на 6 лет и 8 месяцев за различные нарушения кодекса этики ФИФА.

66-летнему Платини в конце 2015 года был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет, позднее срок сократили до шести лет. После апелляции в CAS срок был сокращен до четырех лет.