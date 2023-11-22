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Сегодня, 02:30

Бразилия — Аргентина: смотреть трансляцию матча отбора ЧМ-2026 в прямом эфире

Бразилия сыграет с Аргентиной в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026 22 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Лионель Месси, сборная Аргентины.
Фото Reuters

Сборная Бразилия на своем поле примет команду Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на среду, 22 ноября. Игра пройдет на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартовый свисток прозвучит в 3.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Бразилия — Аргентина можно в матч-центре на сайте «СЭ». Игру бесплатно в прямом эфире смотрете на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется трансляция в 03.25 по московскому времени. Также встречу покажут онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
22 нояб, 03:30. Maracana (Рио-де-Жанейро)
Бразилия
Аргентина

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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