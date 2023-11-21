Угарте извинился за оскорбительный жест в адрес Де Поля: «Увидел это и сказал, что я животное!»

Полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте прокомментировал свой оскорбительный жест в адрес хавбека сборной Аргентины Родриго Де Поля.

Сборная Уругвая обыграла Аргентину (2:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2026. В ходе встречи случилось несколько конфликтов между игроками команд, в одном из которых Угарте показал жест, изображающий минет, в адрес Де Поля.

«Когда мне сказали, что один из моих жестов стал вирусным, я не понял. Потом я увидел это и захотел умереть на месте. Это нехорошо. В тот момент я действительно этого не осознавал.

Когда мне сказали, что видео стало вирусным, я даже не вспомнил, что я сделал. Потом увидел это и сказал, что я животное! Иногда сгоряча я делаю то, чего не должен делать. Я не разговаривал с ним (Де Полем), но, конечно, хочу извиниться», — приводит слова Угарте Sport890.

Аргентинцы с 12 очками после 5 туров возглавляют турнирную таблицу квалификации к чемпионату мира-2026 в зоне Южной Америки, Уругвай – на 2-м месте (10 очков).