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Сегодня, 08:49

Лисандро Мартинес: «Стыдно наблюдать за бразильской полицией»

Виктория Кравченко
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Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес в соцсетях раскритиковал действия правоохранительных органов на стадионе перед встречей с командой Бразилии (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Стыдно наблюдать за бразильской полицией! Как же это возможно? Как долго нам придется смотреть за подобными сценами? В Бразилии всегда все одно и то же», — написал Мартинес.

Встреча на «Маракане» началась с задержкой из-за беспорядков на трибунах. Фанаты команд подрались еще до стартового свистка. Пока был потасовка Месси увел команду в раздевалку, после возвращения из которой у него случился конфликт с Родриго, назвавшим аргентинцев трусами.

Месси увел команду с поля после побоища на трибунах. Но Аргентина вернулась и снова обыграла Бразилию
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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