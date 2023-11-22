Лисандро Мартинес: «Стыдно наблюдать за бразильской полицией»

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес в соцсетях раскритиковал действия правоохранительных органов на стадионе перед встречей с командой Бразилии (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Стыдно наблюдать за бразильской полицией! Как же это возможно? Как долго нам придется смотреть за подобными сценами? В Бразилии всегда все одно и то же», — написал Мартинес.

Встреча на «Маракане» началась с задержкой из-за беспорядков на трибунах. Фанаты команд подрались еще до стартового свистка. Пока был потасовка Месси увел команду в раздевалку, после возвращения из которой у него случился конфликт с Родриго, назвавшим аргентинцев трусами.