Роналду хочет выступить со сборной Португалии на ЧМ-2026
Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду намерен выступить на чемпионате мира в 2026 году, сообщает The Sun.
По сведениям источника, 36-летний футболист находится в хорошей физической форме и рассчитывает поехать на турнир в Америку. Для Роналду этот ЧМ может стать шестым, если он примет участие на ЧМ-2022 в Катаре. Нападающему в 2026 году будет 41 год.
Роналду выступал на четырех чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018). В 2022 году он может присоединится к немцу Лотару Маттаусу и мексиканцам паре Рафаэлю Маркесу и Антонио Карбахалю, которые провели пять ЧМ.
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