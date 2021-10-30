Роналду хочет выступить со сборной Португалии на ЧМ-2026

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду намерен выступить на чемпионате мира в 2026 году, сообщает The Sun.

По сведениям источника, 36-летний футболист находится в хорошей физической форме и рассчитывает поехать на турнир в Америку. Для Роналду этот ЧМ может стать шестым, если он примет участие на ЧМ-2022 в Катаре. Нападающему в 2026 году будет 41 год.

Роналду выступал на четырех чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018). В 2022 году он может присоединится к немцу Лотару Маттаусу и мексиканцам паре Рафаэлю Маркесу и Антонио Карбахалю, которые провели пять ЧМ.