В ФИФА сообщили о намерении проводить чемпионат мира каждые два года с ЧМ-2026
ФИФА проинформировала национальные сборные о твердом намерении проводить чемпионата мира каждые два года. Планируется, что изменение вступит в силу после чемпионата мира 2026 года.
По данным Cadena SER, президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к национальным федерациям в письме, где он представил проект международного календаря. Проект предусматривает проведение чемпионата мира каждые два года.
По данным источника, календарь предусматривает, что ведущие игроки будут проводить в сборных около 30 дней в год, а не 50, как сейчас. Также предлагается сократить отборочные турниры. Предполагается, что отбор на ЧМ должен состоять максимум из семи туров. В Южной Америке, например, 10 команд играют друг с другом в два круга.
Ранее против этой идеи выступил президент УЕФА Александер Чеферин. Он даже пригрозил бойкотом турнира. Против этого высказывались и в Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
Руководство Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL), в которую входит Российская премьер-лига (РПЛ), тоже не подержало предложение ФИФА.
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