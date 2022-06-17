Чемпионат мира в 2026 году впервые пройдет в трех странах

Международная федерация футбола назвала города, в которых пройдет следующий чемпионат мира. В 2026 году лучшие сборные планеты сыграют в США, Канаде и Мексике.

Впервые в истории мировое первенство пройдет сразу в трех странах. Матчи турнира примут 16 городов.

? Host Cities for #FIFAWorldCup 2026 will be announced later today



? Watch the event live on FIFA+ from 17:00 (EST)#HostCity2026@ussoccer | @CanadaSoccerEN | @miseleccionmx — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2022

В США матчи ЧМ-2026 пройдут в городах Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк или Нью-Джерси, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл, в Мексике — Гвадалахара, Мехико и Монтеррей, а в Канаде — Торонто и Ванкувер.

Напомним, ЧМ-2026 станет первым чемпионатом мира по футболу, в котором сыграют 48 команд.