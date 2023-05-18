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Сегодня, 06:40

ФИФА презентовала логотип чемпионата мира-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
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Логотип ЧМ-2026.
Фото Twitter

Международная федерация футбола (ФИФА) показала логотип чемпионата мира 2026 года. Эмблема сочетает в себе изображение кубка мира и год проведения турнира.

Презентация состоялась на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе с участием легенд футбола и специальных гостей из Канады, Мексики и США. Главными действующими лицами стали президент ФИФА Джанни Инфантино и двукратный победитель чемпионата мира со сборной Бразилии Роналдо.

Также в четверг, 18 мая, будут представлены 16 отдельных логотипов принимающих городов.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Впервые в финальной стадии примут участие 48 сборных.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
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