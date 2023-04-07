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Сегодня, 02:36

Сборная Уругвая согласовала контракт с Бьелсой

Евгений Козинов
Корреспондент
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Аргентинский специалист Марсело Бьелса станет новым главным тренером сборной Уругвая.

Как сообщил в Twitter журналист Сесар Луис Мерло, стороны договорились о всех деталях контракта, и ожидается, что о подписании договора станет официально объявлено в ближайшие несколько дней.

Соглашение будет действовать до конца отборочных матчей чемпионата мира-2026 с возможностью его продления, если команда пройдет квалификацию.

Сейчас сборную Уругвая тренирует Марсело Броли, который в феврале стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Диего Алонсо. Под его руководством Уругвай обыграл Корею (2:1, 28 марта) и сыграл вничью с Японией (1:1, 24 марта).

Футбол
Сборная Уругвая по футболу
Марсело Бьелса
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