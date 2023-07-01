Черчесов: «До конца матча не был уверен в победе России над Испанией на ЧМ-2018»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" вспомнил обстоятельства победы над Испанией (1:1, 4-3) в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

«Думаете, что по случаю пятилетнего юбилея я вот сейчас возьму и скажу, что был уверен в победе (смеется)? Нет, не скажу. Но я был уверен в том, что ребята морально готовы к игре против такого соперника. Это было видно по их лицам и по их поведению в раздевалке перед матчем.

Мы ведь уже провели вместе два года к тому моменту, прошли через шквал критики и бог знает чего еще, так что я научился хорошо чувствовать нашу раздевалку. Это нечто неуловимое, что трудно передать человеку со стороны. Перед игрой с Испанией ощущалось определенное напряжение, без чего объективно не обойтись на такой стадии турнира, но главное, что у ребят не просматривалось никакого мандража и преклонения перед таким титулованным соперником.

То же самое я видел и по ходу самой игры. Упреждая ваш следующий вопрос, скажу, что и по ходу матча, до самого его конца не был уверен, что мы непременно выиграем. Но был уверен, что ребята сделают для этого все возможное и невозможное», — сказал Черчесов "СЭ".

1 июля 2018 года сборная России в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла Испанию в серии пенальти. В четвертьфинале россияне уступили будущим финалистам турнира Хорватии.