Мутко: «Россию не отменить. Думаю, это понимание у всех придет»

Виталий Мутко, ранее занимавший пост президента РФС и входивший в исполком ФИФА, поделился воспоминаниями о чемпионате мира-2018.

— Одним из символов ЧМ-2018 стала нога Акинфеева. Это тоже наследие чемпионат?

— Все вспоминают это! Игорь святой в этом плане. Акинфеев — пример служения футболу, клубу, преданности.

— Сегодня играет сборная ретро-матч. Пойдете?

— Нет, сегодня дела до самого вечера. К сожалению, не смогу.

— Когда сможем и сможем ли такое глобальное событие провести?

— Я верю в это. Россия никуда не денется. Самая крупная страна в мире по размерам. Конечно, Россию не отменить. Думаю, это понимание у всех придет. Сейчас какое-то затмение. Я сталкивался с этим в спорте. Когда есть идеологическая установка, ты не вдумываешься в суть того, что говоришь, делаешь. Мы видели чемпионат мира в России, где не было никаких разногласий. Ни политических, ни религиозных. Спорт должен объединять! Спорт дает свои эмоции. Я уверен, что Россия способна и может проводить такие мероприятия. Никто так не умеет. Сейчас такой огромный турнир планируется — 48 команд. Ни одна страна мира кроме России не может провести такой турнир.