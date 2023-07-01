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«Против Испании все прошло по плану. По нашему плану». Черчесов вспоминает историческую победу России на ЧМ

Черчесов вспомнил историческую победу России над Испанией на ЧМ-2018 по футболу
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Тренер Станислав Черчесов и вратарь Игорь Акинфеев.
Станислав Черчесов и Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Радость игроков сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболист Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Вратарь Игорь Акинфеев.
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Это случилось 5 лет назад.

1 июля 2018 года сборная России сотворила один из самых памятных моментов домашнего чемпионата мира. В переполненных «Лужниках» наша команда выдала сверхнапряженный матч с Испанией, который завершился яркой победой в серии пенальти.

О том, как это было, корреспондент «СЭ» поговорил со Станиславом Черчесовым, который выводил Россию в четвертьфинал ЧМ, а прямо сейчас возглавляет «Ференцварош».

Чемпионат мира. 1/8 финала
01 июл, 17:00. Лужники (Москва)
Испания
1:1
Россия

Когда все выбежали на поле, я начал думать, как мы будем готовиться к четвертьфиналу

— Сколько раз вы пересматривали матч Россия — Испания?

— Один.

— И когда это было?

— На следующий день после той игры в «Лужниках». Наш тренерский штаб дал ребятам выходной на 2-е июля, а мы сами начали готовиться в Новогорске к четвертьфиналу.

— Трудно поверить, что за эти пять лет вы ни разу не натыкались на хайлайты игры — по ТВ или в интернете.

— Вы ведь меня спросили о полном матче, а отдельные эпизоды, конечно, не раз попадались на глаза. Чаще всего — волшебная нога Игоря [Акинфеева], но не только она (смеется).

Вратарь Игорь Акинфеев.
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— После того самого сейва Акинфеева на поле началась куча мала, но вас в ней не оказалось. И в целом ваша реакция показалась довольно сдержанной. Неужели не разрывало от радости, как других?

— У каждого свой характер. Мои эмоции чаще всего остаются внутри, а в тот момент я уже начал думать, как мы будем готовиться к следующей игре. Аппетит приходит во время еды, и всем нам хотелось пройти тогда как можно дальше. И морально, и физически мы были к этому готовы, что и показал матч с Хорватией.

По прошествии пяти лет могу только еще раз поблагодарить РФС, весь наш тренерский и административный штаб, а также всех ребят, которые отдали тогда все силы и эмоции без остатка ради своих болельщиков и своей страны.

Воскресенье. Москва. Лужники. Испания - Россия - 1:1, пенальти - 3:4. Радость игроков сборной России после финального свистка. Герои! Россия — в четвертьфинале ЧМ-2018!!!

— Перед матчем Испания считалась очевидным фаворитом. А те, кто вас сильно не любят, при каждом удобном случае до сих пор напоминают, что Россия победила чуть ли не случайно и на фоне ужасной по качеству игры. Что скажете на это?

— Понятно, что на бумаге фаворитом нашей пары считалась Испания, но мы-то сами при этом не считали себя аутсайдерами (смеется). Какая разница, кто там и что говорил со стороны, если внутри команды у ребят не было никакого страха или пиетета? Мы видели, что у Испании не было присущего ей куража на этом турнире, а экстренная смена тренера ей не столько помогла, сколько, видимо, помешала.

Мы готовились играть против конкретной команды в конкретный день 1 июля 2018 года и в заданных условиях, а не думали о том, что нам будет противостоять воспеваемый кем-то мегафаворит. Если бы так думали, то вряд ли смогли бы добраться с Испанией даже до дополнительного времени.

Что касается качества игры, то пусть эти критиканы скажут в лицо нашим ребятам, как они ужасно сыграли! Против Испании, всегда владеющей мячом больше соперника, была выбрана такая тактика, которая могла принести успех. Ребята отменно выполнили задачу и выложились не на 100, а на 150 процентов. Да, у испанцев возникли голевые моменты, но как их может не быть у такой команды?

Радость игроков сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По поведению в раздевалке видел: ребята готовы к игре с таким соперником

— Главным героем и символом той победы принято считать Игоря Акинфеева. Кого еще выделили бы лично вы?

— Всех! Это была общая победа. Да, в любой команде есть лидеры раздевалки, а Игорь был одним из них вместе с Сергеем [Игнашевичем] и Артемом [Дзюбой], но разве нельзя не отметить Головина, Зобнина, Марио Фернандеса, Черышева? Каждый из названных ребят, как и все остальные, внесли свою лепту в историю той сборной России, которая добралась на ЧМ-2018 до четвертьфинала и остановилась в полушаге от полуфинала.

— В раздевалке перед игрой с Испанией у вас было ощущение, что победите вопреки прогнозам?

— Думаете, что по случаю пятилетнего юбилея я вот сейчас возьму и скажу, что был уверен в победе (смеется)? Нет, не скажу. Но я был уверен в том, что ребята морально готовы к игре против такого соперника. Это было видно по их лицам и по их поведению в раздевалке перед матчем.

Воскресенье. Москва. Лужники. Испания - Россия - 1:1, пенальти - 3:4. Игорь АКИНФЕЕВ ногой отражает решающий пенальти. Россия — Испания: моменты, которые вы не забудете никогда

Мы ведь уже провели вместе два года к тому моменту, прошли через шквал критики и бог знает чего еще, так что я научился хорошо чувствовать нашу раздевалку. Это нечто неуловимое, что трудно передать человеку со стороны. Перед игрой с Испанией ощущалось определенное напряжение, без чего объективно не обойтись на такой стадии турнира, но главное, что у ребят не просматривалось никакого мандража и преклонения перед таким титулованным соперником.

То же самое я видел и по ходу самой игры. Упреждая ваш следующий вопрос, скажу, что и по ходу матча, до самого его конца не был уверен, что мы непременно выиграем. Но был уверен, что ребята сделают для этого все возможное и невозможное.

Футболист Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Следующий день провели в тихом Новогорске — в отрыве от внешнего мира

— Как я понимаю, пенальтистов вы определяли заранее. Не было желания что-то поменять в самый последний момент?

— Нет. Мы заранее знали, кто должен бить. Так и получилось в итоге. Вот в игре с Хорватией мы в последний момент внесли в список пенальтистов Марио Фернандеса, который сравнял счет в дополнительное время и находился на эмоциональном подъеме. А против Испании все прошло по плану. По нашему плану. Если, конечно, подобное вообще можно сказать про серию пенальти в таком матче (смеется).

— Как говорят в таких случаях, страна радовалась полночи, а наутро проснулась счастливой. А вы лично проснулись «космонавтом» из мема «Ты Космос, Стас!» и героем других карикатур. Ощутили тогда, что осчастливили всю страну?

— Следующий день после матча мы с коллегами провели в уютном и тихом Новогорске — в отрыве от внешнего мира. Ну а в целом мы по ходу всего турнира чувствовали единение с болельщиками и со страной. Никогда не устану повторять, что для всего нашего тренерского штаба работа с национальной сборной и участие в домашнем чемпионате мира, равно как и в Кубке конфедераций годом ранее, была честью, ответственностью, гордостью и счастьем. То же самое могу сказать и про чемпионат Европы, когда мы дважды сыграли на великолепном стадионе в Петербурге.

Да, чемпионат Европы сложился для нас неудачно, а наш штаб завершил после этого работу со сборной, но никогда не откажусь и не отвернусь ни от одного дня, который я провел во главе сборной России. Мы с коллегами по штабу и с игроками прошли тернистый и очень интересный путь.

Футболисты сборной России благодарят болельщиков за&nbsp;поддержку. Нога Бога, напутствие Хиддинка и ликующая Россия. Четыре года легендарной победе над Испанией

— Можно ли сказать, что матч пятилетней давности против Испании стал для вас самым значимым и запоминающимся в тренерской карьере?

— Тогда, по горячим следам это в Новогорске не ощущалось, тем более я ведь искренне верил, что мы можем дойти и до полуфинала, и до финала чемпионата мира. Ну а сегодня, оглядываясь назад, трудно не признать, что та игра стала в итоге самой памятной со знаком «плюс» в моей работе во главе сборной России. Хотя и матч против Хорватии, ставший историческим для сборной России, которая впервые сыграла в четвертьфинале чемпионата мира, мне забыть не дано.

Станислав Черчесов
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная России по футболу
ФК Ференцварош
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Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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