Черчесов: «Пусть критиканы скажут в лицо нашим ребятам, как они ужасно сыграли с Испанией на ЧМ-2018»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о подготовке к матчу 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании (1:1, 4:3 пен).

«Понятно, что на бумаге фаворитом нашей пары считалась Испания, но мы-то сами при этом не считали себя аутсайдерами (смеется). Какая разница, кто там и что говорил со стороны, если внутри команды у ребят не было никакого страха или пиетета? Мы видели, что у Испании не было присущего ей куража на этом турнире, а экстренная смена тренера ей не столько помогла, сколько, видимо, помешала.

Мы готовились играть против конкретной команды в конкретный день 1 июля 2018 года и в заданных условиях, а не думали о том, что нам будет противостоять воспеваемый кем-то мегафаворит. Если бы так думали, то вряд ли смогли бы добраться с Испанией даже до дополнительного времени.

Что касается качества игры, то пусть эти критиканы скажут в лицо нашим ребятам, как они ужасно сыграли! Против Испании, всегда владеющей мячом больше соперника, была выбрана такая тактика, которая могла принести успех. Ребята отменно выполнили задачу и выложились не на 100, а на 150 процентов. Да, у испанцев возникли голевые моменты, но как их может не быть у такой команды?» – сказал Черчесов.

1 июля 2018 года сборная России в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла Испанию в серии пенальти. В четвертьфинале россияне уступили будущим финалистам турнира Хорватии.