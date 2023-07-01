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Черчесов: «Пусть критиканы скажут в лицо нашим ребятам, как они ужасно сыграли с Испанией на ЧМ-2018»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о подготовке к матчу 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании (1:1, 4:3 пен).

«Понятно, что на бумаге фаворитом нашей пары считалась Испания, но мы-то сами при этом не считали себя аутсайдерами (смеется). Какая разница, кто там и что говорил со стороны, если внутри команды у ребят не было никакого страха или пиетета? Мы видели, что у Испании не было присущего ей куража на этом турнире, а экстренная смена тренера ей не столько помогла, сколько, видимо, помешала.

Мы готовились играть против конкретной команды в конкретный день 1 июля 2018 года и в заданных условиях, а не думали о том, что нам будет противостоять воспеваемый кем-то мегафаворит. Если бы так думали, то вряд ли смогли бы добраться с Испанией даже до дополнительного времени.

Что касается качества игры, то пусть эти критиканы скажут в лицо нашим ребятам, как они ужасно сыграли! Против Испании, всегда владеющей мячом больше соперника, была выбрана такая тактика, которая могла принести успех. Ребята отменно выполнили задачу и выложились не на 100, а на 150 процентов. Да, у испанцев возникли голевые моменты, но как их может не быть у такой команды?» – сказал Черчесов.

1 июля 2018 года сборная России в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла Испанию в серии пенальти. В четвертьфинале россияне уступили будущим финалистам турнира Хорватии.

 
Станислав Черчесов и&nbsp;Игорь Акинфеев. «Против Испании все прошло по плану. По нашему плану». Черчесов вспоминает историческую победу России на ЧМ

 

Станислав Черчесов
Чемпионат мира по футболу 2018
Сборная Испании по футболу
Сборная России по футболу
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Черчесов: «До конца матча не был уверен в победе России над Испанией на ЧМ-2018»
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