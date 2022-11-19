Бывший футболист «Спартака-2» Воропаев вспомнил, как проходили контрольные матчи со сборной Франции во время ЧМ-2018

Бывший защитник «Спартака-2» Артем Воропаев вспомнил, как красно-белые проводили товарищеские матчи со сборной Франции во время ЧМ-2018.

«Очень повезло сыграть с командой, которая выиграла ЧМ. Понял, к каким скоростям нужно стремиться. Из двух игр мы первую проиграли 2:3, когда поехал весь молодежный состав «Спартака». А во второй раз поехало трое или четверо из молодежки, а остальные — из академии. И мы проиграли 0:11. А запомнился Дембеле — дриблингом и умением обращаться с мячом», — приводит Metaratings слова Воропаева.

Сборная Франции играла с молодежной командой «Спартака» в рамках подготовки к играм ЧМ-2018, проходившего в России. Французская команда стала чемпионом по итогам турнира, победив в финале Хорватию (4:2).