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Сегодня, 11:45

Бывший футболист «Спартака-2» Воропаев вспомнил, как проходили контрольные матчи со сборной Франции во время ЧМ-2018

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака-2» Артем Воропаев вспомнил, как красно-белые проводили товарищеские матчи со сборной Франции во время ЧМ-2018.

«Очень повезло сыграть с командой, которая выиграла ЧМ. Понял, к каким скоростям нужно стремиться. Из двух игр мы первую проиграли 2:3, когда поехал весь молодежный состав «Спартака». А во второй раз поехало трое или четверо из молодежки, а остальные — из академии. И мы проиграли 0:11. А запомнился Дембеле — дриблингом и умением обращаться с мячом», — приводит Metaratings слова Воропаева.

Сборная Франции играла с молодежной командой «Спартака» в рамках подготовки к играм ЧМ-2018, проходившего в России. Французская команда стала чемпионом по итогам турнира, победив в финале Хорватию (4:2).

Источник: https://metaratings.ru/blog/my-proigrali-0-11-frantsii-na-chm-2018-bolshe-zapomnilsya-dembele-intervyu-eks-igroka-spartaka-2-vor/
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