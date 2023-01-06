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Сегодня, 10:18

В РФС рассказали о выплатах от ФИФА за проведение ЧМ-2018

Руслан Минаев
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В РФС рассказали о выплатах от ФИФА за проведение чемпионата мира-2018 в России. Союз должен получить от 100 миллионов долларов.

«В настоящий момент никаких задержек по выплатам в рамках программы FIFA Legacy нет. Выплаты осуществляются в соответствии с графиком», — цитирует ТАСС представителя службы коммуникаций РФС.

Сообщается, что ранее ФИФА приостанавливала выплаты за проведение турнира. ЧМ-2018 приняли 11 городов России. В финале турнира сборная Франции обыграла Хорватию — 4:2.

Источник: https://tass.ru/sport/16748043
Чемпионат мира по футболу 2018
РФС
ФИФА
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