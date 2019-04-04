Алексей Сорокин: "Оргкомитет ЧМ-2018 по футболу прошел все проверки и расформирован"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что организация прошла все требуемые проверки и расформирована.

Ранее сообщалось, что счетная палата РФ в 2019 году проверит расходы Минспорта, оргкомитета и ряда регионов на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 год

– Оргкомитет все (необходимые) проверки прошел, после этого расформирован. Работает ликвидационная комиссия, – приводит "РИА Новости" слова Сорокина.

Матчи чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

Счетная палата проверит расходы на ЧМ-2018