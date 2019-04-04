Счетная палата проверит расходы на ЧМ-2018

Счетная палата РФ в 2019 году проверит расходы Минспорта, оргкомитета и ряда регионов на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщает "РИА Новости".

Счетная палата планирует провести контрольное мероприятие "Проверка использования бюджетных средств, направленных на подготовку к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу, за 2017 год и истекший период 2018 года" в министерстве спорта РФ и ФГУП "Спорт-Инжиниринг" с выездом в Калининград, Саранск и Самару".

Также проверка затронет некоммерческие организации "Центр планирования и мониторинга программы подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу", "Организационный комитет "Россия-2018", "Арена-2018" и правительство Калининградской области.

Также Счетная палата планирует провести "аудит эффективности использования в 2017–2018 годах госсредств, направленных на создание инфраструктуры спорта высших достижений и развитие системы подготовки спортивного резерва в целях повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене". Проверка затронет министерство спорта, ФГУП "Дирекция программы по развитию физической культуры и спорта", госучреждение "Управление по организации и проведению спортивных мероприятий" и ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России", отмечает ведомство.

Чемпионат мира прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию 4:2.