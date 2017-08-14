Александр Ревва стал послом Калининграда на ЧМ-2018

Глава Калининграда Александр Ярошук подписал соглашение с известным российским актером, телеведущим, сценаристом и продюсером Александром Реввой о назначении его послом города на чемпионате мира 2018 года, информирует klgd.ru.

Традиционно послы участвуют в событиях, посвященных подготовке футбольного турнира, и выступают как представители чемпионата на встречах и мероприятиях разного уровня.

– Калининград – один из самых красивых городов, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, – отметил Ревва. – Поэтому я с радостью присоединяюсь к команде послов турнира. В своем новом статусе постараюсь привлечь еще большее внимание футбольных болельщиков к самому западному региону России.

Известный российский шоумен стал вторым послом Калининграда. В сентябре 2016 года состоялось подписание соглашения с пятикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Натальей Ищенко.