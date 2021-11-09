Главным арбитром в матче сборной России в отборе чемпионата мира-2022 против команды Кипра станет Даниель Стефански. Можно предположить, что многим болельщикам больше понравилось бы, если эту игру обслуживал не поляк, а его супруга — популярная польская девушка-судья Каролина Бояр-Стефаньска.

Избранницей польского рефери стала самая сексуальная девушка-судья по версии британского издания The Sun. Каролина Бояр моложе супруга на 20 лет, но это не ничуть не мешает их счастью. Пара обручилась в январе прошлого года на одном из островов в Таиланде. Свадьба состоялась уже в октябре на Санторини, причем в то же самое время там произошло землетрясение. «За семью горами, за семью лесами, через десять минут после землетрясения мы написали новую главу истории нашей любви. Люблю тебя, жена», — поделился своими чувствами Стефаньски.

Каролина родилась в Кракове, учится в университете на юридическом факультете и вот уже несколько лет судит футбольные матчи во втором и третьем дивизионах. Девушка выбрала эту работу из-за дедушки, который был профессиональным арбитром. С самого детства они вместе смотрели футбольные матчи, и он объяснял внучке правила игры. В 17 лет она записалась на судейские курсы и начала осваивать профессию уже на серьезном уровне. С тех пор Каролина успешно развеивает мифы о том, что девушки не разбираются в футболе, и мечтает о том, что совсем скоро получит судейскую лицензию и будет судить матчи высшего дивизиона.

Еще в начале своей карьеры девушка привлекла внимание журналистов и болельщиков, и с этого момента ее жизнь перевернулась. Бешеная популярность и звание самой красивой девушки-арбитра не мешают ей концентрироваться на своих обязанностях и совершенствовать свои навыки. Она тщательно готовится ко всем играм и после них оценивает свою работу, чтобы в будущем избежать ошибок.