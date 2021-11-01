«Мы не рассматривали Дзюбу. Выходов на замену недостаточно». Карпин — о составе сборной, состоянии Смолова и вызове Сергеева
Валерий Карпин озвучил итоговый список игроков сборной России на заключительные матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Кипра (11 ноября) и Словении (14 ноября).
Состав выглядит следующим образом:
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»).
После оглашения состава главный тренер национальной команды ответил на вопросы журналистов.
Я не писал Дзюбе, мы его не рассматривали
— Валерий Георгиевич, расскажите, по какому принципу был сделан выбор в пользу этого состава.
— На ближайшие матчи мы вызвали игроков более опытных. Можно сказать, в бой идут одни старики. Все футболисты, кроме Сергеева, уже были в сборной. Если говорить конкретно про нападающих, то Тюкавин и Агаларов будут вызваны в молодежную сборную. Они никуда не уедут, будут под рукой. Плюс могут быть изменения из-за матчей еврокубков и РПЛ.
— Рассматривали ли вы вызов Артема Дзюбы?
— Нет. В прошлый раз надеялись на его помощь, он сказал, что не готов. Сейчас его не рассматривали.
— Будете ли рассматривать его в дальнейшем?
— Пока нет, нам два матча осталось.
— Вы говорили, что перед этим сбором напишете ему, набрал ли он форму. Правильно понимаем, что в итоге вы ему не писали?
— Правильно понимаете. Его отказ — не главная причина для невызова. Две последние игры в «Зените» он тоже не играл в старте. Выходов на замену мне недостаточно.
— Он отписался от аккаунта сборной России в Instagram. Что вы об этом думаете?
— Мне без разницы.
— На ваш взгляд, как игроку лучше отказываться от выступления за сборную — публично или в разговоре с главным тренером?
— Лучше всего это делается в приватной беседе, с глазу на глаз.
У Смолова ложный положительный тест
— Ковач говорил, что Головин сейчас в плохой форме. Вы общались с Александром?
— С Головиным общались, он продолжает набирать форму. Уже в следующих матчах «Монако» он должен играть. Футболистами такого уровня мы не разбрасываемся.
— Почему не взяли дополнительного нападающего вместо четвертого вратаря?
— Ну, игроков много, не можем вызывать всех. Изменения еще все равно возможны.
— Была информация, что Смолов заразился коронавирусом.
— С Федором общались, у него был ложный положительный тест. Не думаю, что с ним будут какие-то проблемы.
— Кузяев точно не сможет помочь сборной?
— Далер — ключевой игрок, это большая потеря для нас. Скорее всего, он никак не сможет помочь из-за травмы. Общались и с ним, и с доктором. Если вдруг к матчу с Хорватией он успеет восстановиться, мы его вызовем. Но информация такая, что вряд ли он сможет приехать
— Почему взяли Зобнина и Ахметова?
— Я уже сказал, что вызвали только опытных игроков, которые уже пробовали себя в сборной под этим давлением.
— Алексей Миранчук получает мало игровой практики в «Аталанте» и будет искать вариант с арендой. Как его психологическое состояние сейчас?
— Миранчуку хочется играть больше, исходя из этого психологическое состояние не самое лучшее. Но он приезжает в сборную, тут у него огромное желание выходить на поле, никаких проблем быть не должно.
— Как вам удается направлять эмоции Бакаева в правильное русло?
— Ничего специально для этого не делаю. Общаюсь с ним, как и со всеми игроками, говорю о необходимости сконцентрироваться на игровой дисциплине.
— Чем вас привлек Сергеев?
— Сергеев меня привлек своей игрой и работоспособностью. Он приносит пользу своей команде. Журналисты больше всего обращают внимание на голы и передачи, поэтому недостаточно показывают его роль в «Крыльях Советов».
— Почему не вызвали Соболева?
— Если его нет в расширенном списке, значит, не рассматриваю его как игрока сборной.
— Кто будет капитаном?
— Сейчас вообще не забиваем голову, кто будет капитаном. Если я не знаю, какой состав будет против Кипра и Хорватии, никак не могу думать, кто будет капитаном. Сначала определимся с составами.
Против Хорватии будем играть в атакующий футбол
— Раньше вы в сборную вызывали лучших игроков, а сейчас сделали ставку именно на опыт. С чем связаны такие перемены?
— Я вызвал сейчас опытных, потому что остались самые важные матчи. Раньше для решения задач нужно было пройти путь, сейчас же он почти пройден, остался последний шаг. Рисковал ли я в прошлые разы? Нет, потому что я еще вообще никого не знал.
— За какими клубами в РПЛ вы сейчас больше всего следите?
— Мы следим за всеми командами. Вчера, например, в матче «Химок» с «Уралом» следил за Глушаковым.
— Как вы будете играть против Хорватии?
— Планируем играть в атакующий футбол, ничего не изменилось.
— Чувствуете ли вы особенное давление перед этими матчами?
— Для меня давление как было, так и есть. Задача — выйти на чемпионат мира. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Если получится сейчас, будем хлопать в ладоши. Если нет, будем готовиться к мартовским играм.
— Разобрались ли вы с ситуацией со слитым видео из раздевалки сборной?
— Да, виновные наказаны. Подробности? А вам зачем? Поставили виновников в угол!
— Насколько для вас важно, что болельщики все же смогут посетить игру с Кипром в Санкт-Петербурге?
— Очень сильно переживал и рад, что в Санкт-Петербурге на матче будут болельщики. Да, хотелось бы как можно больше поддержки на этой игре.
— Какое ваше мнение касательно инициативы о проведении чемпионата мира раз в два года?
— Если честно, у меня нет мнения на этот счет.
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