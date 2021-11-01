Пресс-конференция главного тренера сборной России.

Валерий Карпин озвучил итоговый список игроков сборной России на заключительные матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Кипра (11 ноября) и Словении (14 ноября).

Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

После оглашения состава главный тренер национальной команды ответил на вопросы журналистов.

Я не писал Дзюбе, мы его не рассматривали

— Валерий Георгиевич, расскажите, по какому принципу был сделан выбор в пользу этого состава.

— На ближайшие матчи мы вызвали игроков более опытных. Можно сказать, в бой идут одни старики. Все футболисты, кроме Сергеева, уже были в сборной. Если говорить конкретно про нападающих, то Тюкавин и Агаларов будут вызваны в молодежную сборную. Они никуда не уедут, будут под рукой. Плюс могут быть изменения из-за матчей еврокубков и РПЛ.

— Рассматривали ли вы вызов Артема Дзюбы?

— Нет. В прошлый раз надеялись на его помощь, он сказал, что не готов. Сейчас его не рассматривали.

— Будете ли рассматривать его в дальнейшем?

— Пока нет, нам два матча осталось.

— Вы говорили, что перед этим сбором напишете ему, набрал ли он форму. Правильно понимаем, что в итоге вы ему не писали?

— Правильно понимаете. Его отказ — не главная причина для невызова. Две последние игры в «Зените» он тоже не играл в старте. Выходов на замену мне недостаточно.

— Он отписался от аккаунта сборной России в Instagram. Что вы об этом думаете?

— Мне без разницы.

— На ваш взгляд, как игроку лучше отказываться от выступления за сборную — публично или в разговоре с главным тренером?

— Лучше всего это делается в приватной беседе, с глазу на глаз.

Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

У Смолова ложный положительный тест

— Ковач говорил, что Головин сейчас в плохой форме. Вы общались с Александром?

— С Головиным общались, он продолжает набирать форму. Уже в следующих матчах «Монако» он должен играть. Футболистами такого уровня мы не разбрасываемся.

— Почему не взяли дополнительного нападающего вместо четвертого вратаря?

— Ну, игроков много, не можем вызывать всех. Изменения еще все равно возможны.

— Была информация, что Смолов заразился коронавирусом.

— С Федором общались, у него был ложный положительный тест. Не думаю, что с ним будут какие-то проблемы.

— Кузяев точно не сможет помочь сборной?

— Далер — ключевой игрок, это большая потеря для нас. Скорее всего, он никак не сможет помочь из-за травмы. Общались и с ним, и с доктором. Если вдруг к матчу с Хорватией он успеет восстановиться, мы его вызовем. Но информация такая, что вряд ли он сможет приехать

— Почему взяли Зобнина и Ахметова?

— Я уже сказал, что вызвали только опытных игроков, которые уже пробовали себя в сборной под этим давлением.

— Алексей Миранчук получает мало игровой практики в «Аталанте» и будет искать вариант с арендой. Как его психологическое состояние сейчас?

— Миранчуку хочется играть больше, исходя из этого психологическое состояние не самое лучшее. Но он приезжает в сборную, тут у него огромное желание выходить на поле, никаких проблем быть не должно.

— Как вам удается направлять эмоции Бакаева в правильное русло?

— Ничего специально для этого не делаю. Общаюсь с ним, как и со всеми игроками, говорю о необходимости сконцентрироваться на игровой дисциплине.

— Чем вас привлек Сергеев?

— Сергеев меня привлек своей игрой и работоспособностью. Он приносит пользу своей команде. Журналисты больше всего обращают внимание на голы и передачи, поэтому недостаточно показывают его роль в «Крыльях Советов».

— Почему не вызвали Соболева?

— Если его нет в расширенном списке, значит, не рассматриваю его как игрока сборной.

— Кто будет капитаном?

— Сейчас вообще не забиваем голову, кто будет капитаном. Если я не знаю, какой состав будет против Кипра и Хорватии, никак не могу думать, кто будет капитаном. Сначала определимся с составами.

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Против Хорватии будем играть в атакующий футбол

— Раньше вы в сборную вызывали лучших игроков, а сейчас сделали ставку именно на опыт. С чем связаны такие перемены?

— Я вызвал сейчас опытных, потому что остались самые важные матчи. Раньше для решения задач нужно было пройти путь, сейчас же он почти пройден, остался последний шаг. Рисковал ли я в прошлые разы? Нет, потому что я еще вообще никого не знал.

— За какими клубами в РПЛ вы сейчас больше всего следите?

— Мы следим за всеми командами. Вчера, например, в матче «Химок» с «Уралом» следил за Глушаковым.

— Как вы будете играть против Хорватии?

— Планируем играть в атакующий футбол, ничего не изменилось.

— Чувствуете ли вы особенное давление перед этими матчами?

— Для меня давление как было, так и есть. Задача — выйти на чемпионат мира. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Если получится сейчас, будем хлопать в ладоши. Если нет, будем готовиться к мартовским играм.

— Разобрались ли вы с ситуацией со слитым видео из раздевалки сборной?

— Да, виновные наказаны. Подробности? А вам зачем? Поставили виновников в угол!

ДАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ СОГЛАСОВАНА С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ. ДИНАМИКИ НА МАКСИМУМ ? pic.twitter.com/X4TcjnT1N9 — Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2021

— Насколько для вас важно, что болельщики все же смогут посетить игру с Кипром в Санкт-Петербурге?

— Очень сильно переживал и рад, что в Санкт-Петербурге на матче будут болельщики. Да, хотелось бы как можно больше поддержки на этой игре.

— Какое ваше мнение касательно инициативы о проведении чемпионата мира раз в два года?

— Если честно, у меня нет мнения на этот счет.