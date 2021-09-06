Одержит ли Россия крупную победу? Рискованный прогноз на матч отбора ЧМ-2022 с Мальтой

Команда Карпина намерена остаться на первом месте в группе.

7 сентября сборная России встретится с Мальтой в отборочном турнире ЧМ-2022. Ранее в сентябре россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) и победили на Кипре (2:0). Сохранит ли команда Валерия Карпина лидерство в группе? Поставьте на этот матч в БЕТСИТИ и получите приветственный бонус до 10 000 рублей прямо сейчас!

Регламент и турнирное положение

В финальный турнир ЧМ-2022 в Катаре напрямую попадет только победитель отборочной группы. Сборной, занявшей второе место, придется играть стыковые матчи.

Группа Н. Положение команд

И О М 1. Россия 5 10 8-4 2. Хорватия 5 10 5-1 3. Словения 5 7 4-4 4. Словакия 5 6 5-5 5. Мальта 5 4 6-9 6. Кипр 5 4 1-6

Когда начало матча Россия — Мальта и где смотреть трансляцию 7 сентября

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал РЕН ТВ, начало трансляции — в 21:35.

Мы вернулись в Москву!



Все мысли о матче #РоссияМальта! — Сборная России (@TeamRussia) September 5, 2021

Состав сборной России по футболу

В состав сборной России для подготовки к матчу с Мальтой вошли следующие футболисты.

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Андрей Лунев («Байер 04»).

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Алексей Сутормин (все — «Зенит»), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Россия — Мальта: прогноз и ставка на матч 7 сентября

Первые два матча сборной России под руководством Валерия Карпина получились неоднозначными. Позитив — неплохой результат: ничья с фаворитом группы Хорватией и победа над Кипром. Негатив — игра вызывает много нареканий. В том числе и со стороны главного тренера. «Игра, мягко говоря, не порадовала. Второй тайм начиная с 60-й минуты совсем не порадовал, очень плохо», — сказал Карпин после матча с Кипром.

Мальта перед началом отборочного турнира считалась главным аутсайдером группы. Но в марте мальтийцы в гостях сыграли вничью со Словакией — 2:2, а 1-го сентября разгромили дома Кипр — 3:0. В том матче киприоты больше тайма играли в меньшинстве и все голы пропустили в неравных составах. Но класс россиян все равно намного выше.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает Россию безусловным фаворитом. Коэффициент на победу команды Карпина — 1.15, на Мальту — 17.0, на ничью — 9.30.

В марте Россия выиграла на Мальте со счетом 3:1. Больше трех голов в этом отборочном турнире островитянам еще никто не забивал. Те же три мяча в ворота Мальты отправила Хорватия (3:0 на своем поле). Пока это единственное разгромное поражение мальтийцев.

Сборная России ни разу не обыгрывала Мальту с крупным счетом. Помимо игры в марте, наша команда победила островитян 2:0 на товарищеском турнире в 1996 году. Предстоящий матч — первый на своем поле. Его исход почти не вызывает сомнений, главный вопрос — каким будет итоговый счет.

Прогноз «СЭ»: победа России с форой (-3) с высоким коэффициентом 2.80.

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