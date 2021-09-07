На Мальте играет русский защитник. Он забивал в бутсах Миранчука и хочет в сборную к Карпину

Монолог 28-летнего футболиста Игоря Дударева, который всю карьеру провел в Эстонии, но минувшим летом перешел в мальтийский клуб «Гудья Юнайтед».

Российский паспорт и Вологодская область

До этого лета я играл только в родной Эстонии. Я из Силламяэ — это маленький прибрежный городок недалеко от границы с Россией. Мамины родители — из Вологодской области, после Второй мировой войны они перебрались в Эстонию, тут я и родился. Папины родители родом из Греции, но жили в Казахстане и тоже переехали сюда еще до распада Советского Союза.

Российское гражданство есть, у меня остались родные в Санкт-Петербурге, а также в Смердомском и Чагоде (поселки в Вологодской области. — Прим. «СЭ»). До начала пандемии я часто бывал на исторической родине, в основном в Питере.

«Краснодар» и Миранчук

В Эстонии я больше всего матчей сыграл за «Калев» из родного Силламяэ, но провел и три сезона в таллинской «Левадии», с ней стал обладателем Кубка и Суперкубка Эстонии. С обеими командами участвовал в матчах отборочного турнира Лиги Европы, причем с «Калевом» встречался с «Краснодаром». Шел 2014 год, для российского клуба это вообще был дебют в еврокубках (кубанцы по сумме двух встреч победили 9:0. — Прим. «СЭ»). Я в тех матчах действовал на позиции правого защитника, боролся с Жоаозиньо и Владимиром Быстровым. Помню, что в Краснодаре было жарковато в июле.

В «Левадии» я пересекался с Антоном Миранчуком. Мы пару месяцев вместе тренировались, когда «Локомотив» его отдал в аренду в 2016-м. Антона всегда было легко найти на поле, требовалось лишь отдать ему передачу между линий соперника. После получения мяча он постоянно доводил дело до опасного момента, так что его уровень и мастерство были заметны. В команде мы с Антоном часто общались, а перед отъездом из «Левадии» он оставил мне свои бутсы. У него их было так много, что я как-то в шутку сказал: «Подари мне пару». И через несколько дней Антон принес мне Nike Hypervenom, я в них играл, даже отдал голевую передачу и забил. И получил приз лучшему игроку месяца в чемпионате Эстонии.

Смена обстановки

В Россию уже звали. Несколько раз на меня выходили клубы из ФНЛ, с кем-то уже начали договариваться, но все-таки не сложилось. Конкретные клубы не назову, так как этим занимались мои представители. А минувшим летом агент из Испании устроил меня на Мальту. Предложение поступило в июне, в контракте с предыдущим клубом — «Тарту» — действовала опция, что я могу уйти бесплатно в летнее трансферное окно. Поэтому проблем с переходом не возникло.

Ушел, потому что мне давно хотелось попробовать себя в другом чемпионате. В 2019 году мне уже предлагали контракт на Мальте, но в тот момент я остался, так как моему младшему сыну исполнилось всего несколько месяцев и мне было важно находиться с семьей. Когда в июне этого года агент снова предложил мне отправиться на Мальту, мы с женой быстро согласились. Были и другие варианты: Казахстан, Армения, Грузия, Финляндия, Белоруссия, Индонезия, российская ФНЛ. Но остановились на Мальте.

Игорь Дударев.

Друзья — украинец и канадец

Мой клуб называется «Гудья Юнайтед». Руководство, тренер и агент активно обсуждали со мной контракт. Меня подкупило их отношение к трансферу. Конечно, «Гудья» не самый сильный клуб в стране (11-е место в чемпионате-2020/21. — Прим. «СЭ»), но хочет им стать. Я искал новый вызов, и все сложилось.

В команде много легионеров, не я один. Например, есть бразильцы, колумбийцы, серб, ганец, японец. Есть и украинец Руслан Кисиль, с которым мы постоянно общаемся на русском языке — всегда приятно слышать родную речь вдали от дома. Хорошо общаемся с Луисом из Канады, живем рядом и вместе ездим на тренировки, часто устраиваем вечерний заплыв после занятий. В целом в чемпионате Мальты достаточно футболистов из Латинской Америки, это только улучшает качество матчей.

Одноклубник в госструктурах

Мальта — крошечная страна, но клубов в высшей лиге немало — целых 12. Почти все тренируются на искусственных полях, но матчи чемпионата проводятся на натуральных, причем отличного качества. Чаще всего игры проходят с пятницы по воскресенье — по два или три матча в день на разных стадионах. То есть за тур одна арена обычно принимает три игры.

Болельщики у клубов есть. У «Гудьи» тоже, хотя наша команда и базируется в одноименной деревне с населением три тысячи человек. В основном на игры ходят друзья или родственники футболистов. Но лишь те, у которых есть прививка или сделан свежий ПЦР-тест! Тут только так.

Легионеров у нас достаточно. Думаю, средняя зарплата в «Гудье» больше 1000 евро, но все равно есть футболисты, которые зарабатывают на стороне. Знаю о нескольких местных — у кого-то из них есть собственный бизнес, а один даже работает в государственных структурах.

Игорь Дударев.

Один большой город

На Мальте левостороннее движение — это самое большое отличие от Эстонии и других стран Европы. Но я уже привык к этому, как и к компактности острова. Мальта — очень маленькая. По ощущениям, как один большой город. Когда ты едешь, даже не замечаешь, что выехал из одного города и уже в черте другого. Зато тут очень красивая архитектура и комфортная погода. Когда приехал, было жарко — 40 градусов тепла даже вечером. Но сейчас все отлично. И предсказуемо. В Эстонии погода может меняться по три-четыре раза за день, и ты в основном сидишь дома или где-то прячешься от дождя. А тут хочется больше времени проводить на свежем воздухе.

Свободное время я провожу с детьми. Мы много гуляем и купаемся — погода позволяет. Вот уже несколько дней, как дети начали ходить в детский сад здесь же.

Перспективы

Пока не могу сказать, хочу ли остаться на Мальте и после окончания карьеры. Вообще я бы хотел пожить не только в двух или трех странах, а посетить как можно больше. Можно ли попасть из Мальты в чемпионат сильнее? Считаю, что всегда можно прыгнуть выше. Главное, себя хорошо проявлять в каждой игре и на каждой тренировке, тогда обязательно будет шанс.

Если у тебя есть паспорт ЕС, то легче попасть в Европу. Знаю, что с Мальты футболисты переезжают в Италию, в серию В. А игрокам с российским паспортом проще выступать в странах СНГ. У меня есть как-то, так и другое гражданство, и я всегда открыт к переговорам. Допускаю, что в будущем окажусь в России. Повторюсь, что предложения из ФНЛ я получал.

Цель — сборная России

Моя цель — выиграть как можно больше трофеев. Конечно, не теряю надежды попасть в сборную России, желательно к Валерию Георгиевичу Карпину. За Эстонию я не заигран, так что теоретически могу попасть в любую национальную команду.

В сегодняшнем матче с Мальтой, конечно, буду болеть за сборную России. Верю только в победу. Россия должна выигрывать в каждой встрече, чтобы выйти на чемпионат мира, терять очки сегодня нельзя. Сейчас практически все команды умеют играть в обороне, по 11 футболистов находятся за линией мяча, Мальта будет действовать так же. Думаю и верю, что игроки сборной России найдут способ забить Мальте. Главное — держать хороший темп в матче, и соперник начнет делать ошибки, которые приведут к голу.