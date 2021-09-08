На 90+1-й минуте матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Мальта (2:0) произошел спорный момент. После розыгрыша углового и скидки защитника россиян Максима Осипенко игрок гостей Никки Мускат за спиной своего вратаря Андри Бонелло вынес мяч из ворот с их линии.

На ряде повторов после замедления создалось впечатление, что мяч мог пересечь линию ворот полностью, только после чего Мускат нанес удар. Если это на самом деле произошло, судьи должны были зафиксировать взятие ворот — и счет бы стал 3:0.

Момент с выносом мяча с линии ворот Мальты.

Главный арбитр из турецкой бригады Али Палабыйык находился за линией штрафной площади гостей и не зафиксировал гол. Определить взятие ворот ему мог помочь ассистент Серкан Олгунджан — но, видимо, он или не рассмотрел эпизод со своей бровки, или не был уверен, что мяч пересек линию полностью. Видеоарбитр Абдулкадир Битиген не изменил решение коллег в этом моменте.

Момент с выносом мяча с линии ворот Мальты.

Добавим, что в параллельной игре отборочной группы H Хорватия провела третий мяч в ворота Словении на 90+4-й минуте и после гола экс-футболиста ЦСКА Николы Влашича одержала победу со счетом 3:0. Этот результат позволил хорватам вернуться на первое место группы.

При равенстве очков — у Хорватии и России по 13 — вице-чемпионы мира опережают команду Валерия Карпина по лучшей разности забитых и пропущенных мячей — +7 (8-1) против +6 (10-4).