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Жалкие 2:0 с Мальтой могут стать роковыми. Совсем не позитивные расклады для России в отборе ЧМ

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 00:10

Статья опубликована в газете под заголовком: «Жалкие 2:0 с могут стать роковыми»

№ 8520, от 08.09.2021

7 сентября. Россия — Мальта — 2:0. Федор Смолов после гола. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
7 сентября. Россия — Мальта — 2:0. Федор Смолов после гола. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Россия — Мальта

После матчей Россия — Мальта (2:0), Хорватия — Словения (3:0) и Словакия — Кипр (2:0) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:

М

Команда

И

В

Н

П

М

О

1

Хорватия

6

4

1

1

8-1

13

2

Россия

6

4

1

1

10-4

13

3

Словакия

6

2

3

1

7-5

9

4

Словения

6

2

1

3

4-7

7

5

Мальта

6

1

1

4

6-11

4

6

Кипр

6

1

1

4

1-8

4

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; число голов; результаты очных встреч.

Сравним календарь сборных топ-4 группы:

— Хорватия сыграет дома с Россией и Словакией и на выезде с Кипром и Мальтой;
— Россия сыграет дома с Кипром и Словакией и на выезде с Хорватией и Словенией;
— Словения сыграет дома с Кипром и Россией и на выезде со Словакией и Мальтой;
— Словакия сыграет дома со Словенией и на выезде с Хорватией, Россией и Мальтой.

Хорватия практически обеспечила себе место в топ-2. Очень маловероятно, что вице-чемпионы мира потеряют очки на Кипре или Мальте, — и даже при минимальных 19 баллах у хорватов Словении или Словакии, чтобы обойти их, придется выигрывать во всех четырех оставшихся матчах. А скорее всего, команда Златко Далича наберет еще больше 19.

Для России ситуация изменилась сегодня в худшую сторону, насколько это возможно:

— Хорватия выиграла — и кроме очного матча с Россией, осталась только встреча балканцев со словаками, в котором есть реальный шанс на потерю фаворитом группы очков.
— Россия умудрилась забить Мальте меньше, чем хорваты словенцам, и потеряла текущее лидерство в группе по разности мячей. А еще хуже с потенциальным лидерством — с учетом календаря при равенстве по очкам после 10 туров шансы Хорватии оказаться выше сейчас намного больше. И тогда жалкие 2:0 с Мальтой могут превратиться в роковой результат — надо было забивать больше.
— Словакия не потеряла очки с Кипром — и не отстала от России на 6 очков, как Словения.

Рассмотрим расклады, при которых команда Валерия Карпина станет первой в группе:

— если победит Хорватию и наберет 4 очка в матчах со Словакией и Словенией;
— если победит Хорватию, наберет 3 очка в матчах со Словакией и Словенией и обгонит хорватов по разности мячей;
— если сыграет вничью с Хорватией, наберет 6 очков в матчах со Словакией и Словенией и обгонит хорватов по разности мячей.

Валерий Карпин.Черчесова за такой позорный футбол растерзали бы. Но дело здесь не в Карпине

Возможны более запутанные расклады, если хорваты потеряют очки в других матчах, но пока рассчитывать на это не стоит — главное, не проиграть в Сплите самим, а помимо этого — вообще не терять очки. Очевидно, что календарь наших соперников намного лучше даже без учета того, что они фавориты в очном матче.

Разумеется, России пока не обеспечено и второе место в группе. Словакия с плохим календарем на дистанции 4 очков от России, Словения — 6, но будет принимать нас дома, и у нее еще два матча с аутсайдерами. Поражение в матчах против словаков или словенцев может лишить Россию даже путевки в стыковые матчи.

7&nbsp;сентября. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Мальта&nbsp;&mdash; 2:0. Валерий Карпин и&nbsp;Зелимхан Бакаев.

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