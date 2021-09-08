Жалкие 2:0 с Мальтой могут стать роковыми. Совсем не позитивные расклады для России в отборе ЧМ
После матчей Россия — Мальта (2:0), Хорватия — Словения (3:0) и Словакия — Кипр (2:0) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Хорватия
|
6
|
4
|
1
|
1
|
8-1
|
13
|
2
|
Россия
|
6
|
4
|
1
|
1
|
10-4
|
13
|
3
|
Словакия
|
6
|
2
|
3
|
1
|
7-5
|
9
|
4
|
Словения
|
6
|
2
|
1
|
3
|
4-7
|
7
|
5
|
Мальта
|
6
|
1
|
1
|
4
|
6-11
|
4
|
6
|
Кипр
|
6
|
1
|
1
|
4
|
1-8
|
4
Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; число голов; результаты очных встреч.
Сравним календарь сборных топ-4 группы:
— Хорватия сыграет дома с Россией и Словакией и на выезде с Кипром и Мальтой;
— Россия сыграет дома с Кипром и Словакией и на выезде с Хорватией и Словенией;
— Словения сыграет дома с Кипром и Россией и на выезде со Словакией и Мальтой;
— Словакия сыграет дома со Словенией и на выезде с Хорватией, Россией и Мальтой.
Хорватия практически обеспечила себе место в топ-2. Очень маловероятно, что вице-чемпионы мира потеряют очки на Кипре или Мальте, — и даже при минимальных 19 баллах у хорватов Словении или Словакии, чтобы обойти их, придется выигрывать во всех четырех оставшихся матчах. А скорее всего, команда Златко Далича наберет еще больше 19.
Для России ситуация изменилась сегодня в худшую сторону, насколько это возможно:
— Хорватия выиграла — и кроме очного матча с Россией, осталась только встреча балканцев со словаками, в котором есть реальный шанс на потерю фаворитом группы очков.
— Россия умудрилась забить Мальте меньше, чем хорваты словенцам, и потеряла текущее лидерство в группе по разности мячей. А еще хуже с потенциальным лидерством — с учетом календаря при равенстве по очкам после 10 туров шансы Хорватии оказаться выше сейчас намного больше. И тогда жалкие 2:0 с Мальтой могут превратиться в роковой результат — надо было забивать больше.
— Словакия не потеряла очки с Кипром — и не отстала от России на 6 очков, как Словения.
Рассмотрим расклады, при которых команда Валерия Карпина станет первой в группе:
— если победит Хорватию и наберет 4 очка в матчах со Словакией и Словенией;
— если победит Хорватию, наберет 3 очка в матчах со Словакией и Словенией и обгонит хорватов по разности мячей;
— если сыграет вничью с Хорватией, наберет 6 очков в матчах со Словакией и Словенией и обгонит хорватов по разности мячей.
Возможны более запутанные расклады, если хорваты потеряют очки в других матчах, но пока рассчитывать на это не стоит — главное, не проиграть в Сплите самим, а помимо этого — вообще не терять очки. Очевидно, что календарь наших соперников намного лучше даже без учета того, что они фавориты в очном матче.
Разумеется, России пока не обеспечено и второе место в группе. Словакия с плохим календарем на дистанции 4 очков от России, Словения — 6, но будет принимать нас дома, и у нее еще два матча с аутсайдерами. Поражение в матчах против словаков или словенцев может лишить Россию даже путевки в стыковые матчи.
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