«Хорваты сейчас плохие. Но почему Карпин не выпустил Смолова? Это же наша пушка». Мнение Орлова

Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о матче сборной России против Хорватии (0:0).

— Надо признать, что нынешние хорваты — плохие, не те, что стали вице-чемпионами мира. Из позитивного стоит отметить, что наша сборная играла лучше по сравнению с последним матчем при Станиславе Черчесове. Но о каких-то серьезных отличиях пока говорить не стоит. Это всего одна игра, у Карпина было не так много времени. Посмотрим, что будет дальше.

Для меня так и осталось загадкой, почему не вышел Смолов. Читал объяснения Карпина, что в этом заключался некий тактический замысел. Но он что — не хотел гол забить? Что ж, это его решение. Но какова логика? Федор сейчас в прекрасной форме, забивает за «Локо» в каждой встрече. Ну уж во втором-то тайме его надо было выпускать. Ведь у нас некому было забить. Сколько ударов мы всего нанесли? Захарян пару раз и все... И не использовать такую пушку, как Смолов? Мне кажется, это просто нелогично.

Дебют Захаряна. Забудьте такое понятие, как «очень хорошо». Да, сейчас этот парень среди российских футболистов один из лучших. Но надо еще посмотреть, как он будет действовать в стрессовой ситуации, под давлением защитников, полузащитников.

Ведь хорваты нам вчера давали играть, обрабатывать мяч, делать не одно, а два касания. Мы не увидели того прессинга, который они применяли на чемпионате мира. Это совсем другая сборная. Да, есть Перишич, Ковачевич, но коллективных действий нет. Влашич сейчас явно не в форме, ему надо набирать. Вы же знаете, что фамилии в футбол не играют.

Возвращаясь к Захаряну: я рад, что у нас появился такой парень. В 18 лет — и уже в первой сборной. Но с ним надо осторожно обращаться. Постепенно его доводить до ума, чтобы он, не дай бог, не почувствовал себя звездой. Важно его не задергать. Мне кажется, он попал в правильные руки в «Динамо». С Сандро Шварцем ему повезло.

Миранчук играл не совсем на своей позиции, но вопросы к нему все равно есть. Алексей малоинициативен. Атакующий игрок должен все время искать шанс, отскакивать в сторону, просить мяч. Брать на себя чаще. У него пока не видно харизмы. Есть же футболисты, которые вырывают мячи, проходят троих-четверых. Злые, понимаете? Миранчук — игрок эпизода. С мячом он хорош, а без него? Где лидерские качества? Крикни, откройся, предложи себя!

Я вспоминаю «Зенит» Петржелы. Замечательная команда! Там все атакующие футболисты готовы были солировать и все время кричали во время матчей: «Дай мне, дай мне»! Скромность в этом деле явно не нужна. Не знаю, может быть, Алексей и в жизни такой, но на футбольном поле ты должен быть по-хорошему наглым. Посмотрите на Роналду, на Неймара, который никому мяч не отдает в «ПСЖ». В этом и есть смысл игры. Здесь проявляется дворовый инстинкт. Дерзость, напористость, инициативность, уверенность в себе. В любой ситуации проси пас. А то у нас получается, что правый защитник Марио Фернандес впереди действует активнее нападающих и хавбеков. Он же всегда летит вперед, проявляет инициативу.

Головин? Александр выделяется по работе с мячом. По своему футбольному интеллекту. Но пока, к сожалению, не может повести за собой команду. Может быть, это еще придет к нему со временем, а возможно, и нет. Не уверен. Харизма — это все-таки дар божий.

Как я уже заметил выше, пока нет смысла говорить, что эта сборная отличается от предыдущей. Слишком мало времени прошло. Карпин молодец, что в дебютном матче не проиграл дома. Хотя шансы выйти из группы с первого места тают.