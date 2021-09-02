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«Вам нужно ужесточить лимит для процветания российских игроков». Шукер — о ничьей в «Лужниках» и проблемах нашего футбола

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 16:05
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Лучший бомбардир в истории Хорватии и экс-президент местного футбольного союза Давор Шукер дал интервью «СЭ».
Александр Головин и&nbsp;Федор Смолов после матча.«Хорваты сейчас плохие. Но почему Карпин не выпустил Смолова? Это же наша пушка». Мнение Орлова

— Прежде всего хочу сказать спасибо РФС и лично его президенту Александру Дюкову за гостеприимство, — начал разговор Шукер. — Я был на матче, все прошло замечательно. У нас с РФС остаются прекрасные отношения.

— Ничья — приемлемый результат для Хорватии?

— Неплохой. Но четко на этот вопрос я смогу вам ответить по итогам трех сентябрьских матчей. У Хорватии сложный календарь: мы только что сыграли с Россией, впереди еще один выездной матч — со Словакией, а потом — дома со Словенией. Даже если бы мы в среду обыграли Россию, выводы делать было бы нельзя, ведь мы можем уступить в двух оставшихся встречах. Поэтому нам нужно будет оценивать результат этого периода в совокупности.

— Вам понравилось, как играла Россия?

— Ваша команда хорошо оборонялась, имела несколько опасных моментов...

Валерий Карпин.Выход на замену не Смолова, а Заболотного, показал: Карпину важнее не проиграть. И его решения куда больше похожи на черчесовские, чем многие думают

— Многие считают, что на своем поле сборная России действовала слишком осторожно. А вы?

— Ха-ха! Таков современный футбол! Тренер сосредоточен на результате, это нормально. Если выиграете оставшиеся матчи, кто вспомнит о ничьей с Хорватией? Считаю, что против вице-чемпионов мира необходимо качественно обороняться. У Хорватии даже без Модрича сильная полузащита, она контролировала мяч. Для нас очень важно выйти на чемпионат мира в Катаре.

— Россия начала матч без номинального форварда. Вас это не удивило?

— Это все на бумаге — два нападающих, один. На поле все совсем по-другому: все видели, что у вашей команды было несколько хороших моментов.

— После матча вы назвали Валерия Карпина своим другом. Вы с ним играли в одно время в Испании. Виделись с ним?

— Да, Валерий Карпин — мой большой друг, у нас замечательные отношения, желаю ему всего наилучшего. Посмотрим, чего добьется сборная осенью под его руководством. Для Валерия это экзамен. К сожалению, мы с ним не пересеклись, так как он был занят. Но в следующий мой визит в Москву мы обязательно увидимся.

Сборная России по&nbsp;футболу.Зачет по блату. Чем Россия Карпина лучше сборной Черчесова?!

— Россия сейчас на 41-м месте в рейтинге ФИФА. Что нам нужно сделать, чтобы достичь хотя бы уровня сборной Хорватии?

— Какой у вас сейчас лимит?

— Восемь легионеров в заявке.

— Это слишком много, на мой взгляд. Для процветания и хорошего будущего российских игроков вы должны уменьшить число иностранцев в заявке. Мы в Хорватии защищаем своих футболистов. Изучите наш пример, Турции, Финляндии, Дании. И обратите внимание на развитие молодежи. Как много 18-19-летних футболистов играют у вас регулярно?

— С Хорватией, например, играл 18-летний Арсен Захарян.

— И все? Население России — 150 миллионов. Подумайте об этом.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

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