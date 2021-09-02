Лучший бомбардир в истории Хорватии и экс-президент местного футбольного союза Давор Шукер дал интервью «СЭ».

— Прежде всего хочу сказать спасибо РФС и лично его президенту Александру Дюкову за гостеприимство, — начал разговор Шукер. — Я был на матче, все прошло замечательно. У нас с РФС остаются прекрасные отношения.

— Ничья — приемлемый результат для Хорватии?

— Неплохой. Но четко на этот вопрос я смогу вам ответить по итогам трех сентябрьских матчей. У Хорватии сложный календарь: мы только что сыграли с Россией, впереди еще один выездной матч — со Словакией, а потом — дома со Словенией. Даже если бы мы в среду обыграли Россию, выводы делать было бы нельзя, ведь мы можем уступить в двух оставшихся встречах. Поэтому нам нужно будет оценивать результат этого периода в совокупности.

— Вам понравилось, как играла Россия?

— Ваша команда хорошо оборонялась, имела несколько опасных моментов...

— Многие считают, что на своем поле сборная России действовала слишком осторожно. А вы?

— Ха-ха! Таков современный футбол! Тренер сосредоточен на результате, это нормально. Если выиграете оставшиеся матчи, кто вспомнит о ничьей с Хорватией? Считаю, что против вице-чемпионов мира необходимо качественно обороняться. У Хорватии даже без Модрича сильная полузащита, она контролировала мяч. Для нас очень важно выйти на чемпионат мира в Катаре.

— Россия начала матч без номинального форварда. Вас это не удивило?

— Это все на бумаге — два нападающих, один. На поле все совсем по-другому: все видели, что у вашей команды было несколько хороших моментов.

— После матча вы назвали Валерия Карпина своим другом. Вы с ним играли в одно время в Испании. Виделись с ним?

— Да, Валерий Карпин — мой большой друг, у нас замечательные отношения, желаю ему всего наилучшего. Посмотрим, чего добьется сборная осенью под его руководством. Для Валерия это экзамен. К сожалению, мы с ним не пересеклись, так как он был занят. Но в следующий мой визит в Москву мы обязательно увидимся.

— Россия сейчас на 41-м месте в рейтинге ФИФА. Что нам нужно сделать, чтобы достичь хотя бы уровня сборной Хорватии?

— Какой у вас сейчас лимит?

— Восемь легионеров в заявке.

— Это слишком много, на мой взгляд. Для процветания и хорошего будущего российских игроков вы должны уменьшить число иностранцев в заявке. Мы в Хорватии защищаем своих футболистов. Изучите наш пример, Турции, Финляндии, Дании. И обратите внимание на развитие молодежи. Как много 18-19-летних футболистов играют у вас регулярно?

— С Хорватией, например, играл 18-летний Арсен Захарян.