«Вам нужно ужесточить лимит для процветания российских игроков». Шукер — о ничьей в «Лужниках» и проблемах нашего футбола
— Прежде всего хочу сказать спасибо РФС и лично его президенту Александру Дюкову за гостеприимство, — начал разговор Шукер. — Я был на матче, все прошло замечательно. У нас с РФС остаются прекрасные отношения.
— Ничья — приемлемый результат для Хорватии?
— Неплохой. Но четко на этот вопрос я смогу вам ответить по итогам трех сентябрьских матчей. У Хорватии сложный календарь: мы только что сыграли с Россией, впереди еще один выездной матч — со Словакией, а потом — дома со Словенией. Даже если бы мы в среду обыграли Россию, выводы делать было бы нельзя, ведь мы можем уступить в двух оставшихся встречах. Поэтому нам нужно будет оценивать результат этого периода в совокупности.
— Вам понравилось, как играла Россия?
— Ваша команда хорошо оборонялась, имела несколько опасных моментов...
— Многие считают, что на своем поле сборная России действовала слишком осторожно. А вы?
— Ха-ха! Таков современный футбол! Тренер сосредоточен на результате, это нормально. Если выиграете оставшиеся матчи, кто вспомнит о ничьей с Хорватией? Считаю, что против вице-чемпионов мира необходимо качественно обороняться. У Хорватии даже без Модрича сильная полузащита, она контролировала мяч. Для нас очень важно выйти на чемпионат мира в Катаре.
— Россия начала матч без номинального форварда. Вас это не удивило?
— Это все на бумаге — два нападающих, один. На поле все совсем по-другому: все видели, что у вашей команды было несколько хороших моментов.
— После матча вы назвали Валерия Карпина своим другом. Вы с ним играли в одно время в Испании. Виделись с ним?
— Да, Валерий Карпин — мой большой друг, у нас замечательные отношения, желаю ему всего наилучшего. Посмотрим, чего добьется сборная осенью под его руководством. Для Валерия это экзамен. К сожалению, мы с ним не пересеклись, так как он был занят. Но в следующий мой визит в Москву мы обязательно увидимся.
— Россия сейчас на 41-м месте в рейтинге ФИФА. Что нам нужно сделать, чтобы достичь хотя бы уровня сборной Хорватии?
— Какой у вас сейчас лимит?
— Восемь легионеров в заявке.
— Это слишком много, на мой взгляд. Для процветания и хорошего будущего российских игроков вы должны уменьшить число иностранцев в заявке. Мы в Хорватии защищаем своих футболистов. Изучите наш пример, Турции, Финляндии, Дании. И обратите внимание на развитие молодежи. Как много 18-19-летних футболистов играют у вас регулярно?
— С Хорватией, например, играл 18-летний Арсен Захарян.
— И все? Население России — 150 миллионов. Подумайте об этом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю