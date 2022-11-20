ЛоВи прогноз. Чего ждет от ЧМ-2022 Виктория Лопырева

Ожидания Виктории Лопыревой от ЧМ-2022.

Сегодня в Катаре матчем Катар — Эквадор стартует самый необычный чемпионат мира в истории. Поделиться своим видением турнира, взглядом на фаворитов и лучших игроков мы попросили посла ФИФА, известную модель и телеведущую Викторию Лопыреву.

Виктория Лопырева. Фото Соцсети

Вот четыре вопроса, которые мы ей задали, и ответы Виктории:

— Кто возьмет золото ЧМ?

— Как я всегда говорю: мы любим футбол за его непредсказуемость, поэтому тут уместнее спросить, кому желаю победы (улыбается). И это, конечно, Аргентина!

— Кто станет лучшим футболистом?

— Для меня, без сомнения, это Лео Месси.

— Как далеко пройдут хозяева?

— Не думаю, что у Катара большие шансы. Но было бы здорово, чтобы они показали наилучший результат — например, как наша команда в 2018-м.

— Какая команда или футболист преподнесет главную сенсацию?

— Еще рано говорить об этом, но практика показывает, что темная лошадка есть на любом турнире. Давайте спросим читателей? И потом проверим, кто оказался прав.

А после окончания ЧМ мы поинтересуемся мнением Виктории о его итогах.