ЛоВи прогноз. Чего ждет от ЧМ-2022 Виктория Лопырева
Сегодня в Катаре матчем Катар — Эквадор стартует самый необычный чемпионат мира в истории. Поделиться своим видением турнира, взглядом на фаворитов и лучших игроков мы попросили посла ФИФА, известную модель и телеведущую Викторию Лопыреву.
Вот четыре вопроса, которые мы ей задали, и ответы Виктории:
— Кто возьмет золото ЧМ?
— Как я всегда говорю: мы любим футбол за его непредсказуемость, поэтому тут уместнее спросить, кому желаю победы (улыбается). И это, конечно, Аргентина!
— Кто станет лучшим футболистом?
— Для меня, без сомнения, это Лео Месси.
— Как далеко пройдут хозяева?
— Не думаю, что у Катара большие шансы. Но было бы здорово, чтобы они показали наилучший результат — например, как наша команда в 2018-м.
— Какая команда или футболист преподнесет главную сенсацию?
— Еще рано говорить об этом, но практика показывает, что темная лошадка есть на любом турнире. Давайте спросим читателей? И потом проверим, кто оказался прав.
А после окончания ЧМ мы поинтересуемся мнением Виктории о его итогах.