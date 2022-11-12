5 лет назад он чуть не завершил карьеру, но героически вернулся в сборную. Драма Марио Гетце

Трудный путь «золотого мальчика», забившего победный гол в финале ЧМ.

Ханси Флик опубликовал заявку на чемпионат мира. Как и всегда, в немецкой сборной хватает игроков высочайшего класса. Но одна фамилия в списке бундестим могла удивить многих. Это Марио Гетце, человек, забивший победный гол в финале ЧМ-2014 и спустя несколько лет чуть не завершивший карьеру. «Золотой мальчик» немецкого футбола прошел сложный путь от главной надежды до разочарования страны. Но Гетце не сдался — реанимировал карьеру и вернулся в сборную Германии. Рассказываем, как ему это удалось.

Забил победный гол в финале и пропал

Гетце поехал на ЧМ-2014 как один из главных талантов немецкого поколения. Однако в Бразилии Марио начал слабо и после двух матчей в основе на групповом этапе присел на лавку. В историческом разгроме Бразилии 7:1 он и вовсе не принимал участия.

Гетце наверняка так и остался бы проходным персонажем на том мундиале, если бы не его выход на замену в финале. В матче с Аргентиной Лев выпустил его на 88-й минуте при счете 0:0 — под овертайм. Вот что вспоминал Йоахим о том моменте:

«Перед финалом стоял вопрос: Марио Гетце или Миро Клозе. Месси был главной персоной, поскольку мог решать матчи. Вот почему мы решили, что игроком, который решит исход финала, станет новый Месси. Так что посыл был таким: сегодня не Месси решит игру, а Гетце».

Так и произошло. На 113-й минуте Марио забил победный мяч с передачи будущего спартаковца Андре Шюррле. Ну а Лев после игры назвал Гётце «золотым мальчиком».

Марио Гетце. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Казалось бы, после такого выступления карьерный рост гарантирован, тем более Марио было всего 22. Но после вместо этого футболист начал стагнировать, а затем деградировать. К 2016 году он окончательно проиграл конкуренцию в «Баварии» и вернулся в родную «Боруссию». Но и в Дортмунде былую форму так и не набрал, превратившись в обыкновенного футболиста, просто с уникальным достижением.

Ну а затем Гетце вообще исчез из заявки «шмелей». «Боруссия» объявила, что полузащитник выбыл на неопределенный срок из-за нарушения обмена веществ — он неконтролируемо набирал вес. На фоне этой болезни появилась еще одна — хроническая мышечная миопатия, это когда мышцы не выдерживают серьезных нагрузок и часто повреждаются. За всю карьеру у Марио было около 20 мышечных повреждений, так что проблема стала реально хронической. Гетце даже всерьез подумывал о том, чтобы завершить карьеру в 25. Страшный конец для футболиста, про которого Клопп в 2017-м говорил: «Лучший из тех, кого я тренировал». Тогда же, в ноябре, Гетце провел последний матч за Германию на данный момент.

Итог карьеры Марио в «Боруссии» подвел тренер Люсьен Фавр: не вписывается в игровую модель. А легенда Лотар Маттеус уверял — Марио потерял в скорости и теперь не востребован в бундеслиге. Лишь в октябре полузащитнику удалось найти себе новый клуб — им стал голландский ПСВ.

Марио Гетце. Фото Global Look Press

Долгий путь обратно

В новом клубе Марио преобразился — регулярно играл, демонстрировал вспышки гениальности, за которые его боготворили на старте карьеры. Но главное — ушли проблемы со здоровьем. Миопатию удалось победить, вес вернулся в норму. В первом же официальном матче за новую команду он забил уже на девятой минуте — очень хотелось вернуться и громко напомнить о себе.

Травма паха не позволила по-настоящему зажечь в первом сезоне в эредивизии. Зато в следующем Марио наконец-то вернулся: 52 матча за сезон (впервые в карьере пробил такую цифру), отличился 10 раз и отдал 11 голевых. И в ПСВ, и в «Айнтрахте» Гетце нашли идеальную позицию — под нападающим. Тут от него не требовалось много двигаться (главный минус Марио — подвижность), зато открылся простор для творчества. В предыдущих командах его загоняли в предполагающие интенсивность модели, которые ему не подходили. Сейчас же все по-другому — ему доверяют и создают условия для демонстрации лучших качеств.

Марио Гетце. Фото Global Look Press

Успехи Гетце не остались незамеченными. Летом 2022 года он вернулся в Германию и подписал контракт с «Айнтрахтом», чтобы быть на виду у тренера в преддверии ЧМ. И у Марио это получилось! Он снова играет в Лиге чемпионов, а его два ассиста на групповой стадии помогли команде выйти в плей-офф.

«Все знают, что Марио — блестящий футболист. У него случаются вспышки вдохновения. Сейчас он играет на очень высоком уровне», — сказал Флик о Гетце, комментируя заявку сборной.

Гетце вернулся в большую игру в первую очередь за счет упорства. Он мог завершить карьеру в 2017 году и ходить на телевидение в роли эксперта, рассказывая о былых заслугах. А мог в 2020 году после окончания контракта с «Боруссией» поехать зарабатывать деньги в США или на Ближний Восток, ведь есть статус — автор победного гола на чемпионате мира. Но Марио выбрал трудный и тернистый путь, победил свой же организм и вернулся в сборную. В Катаре он вряд ли будет основным, но как минимум один слот для замены Флик для него наверняка припасет.