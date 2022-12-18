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Главный хит ЧМ-2022 придумал простой болельщик. Теперь его поет даже Месси

Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Лионель Месси (в центре).
Фото Reuters
Аргентинские футболисты.
Фото Reuters
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В восторге фанаты и игроки.

У многих больших футбольных турниров есть свой саундтрек. Песня или мелодия, которые становятся абсолютным хитом в данный конкретный месяц, а потом часто продолжают успешно существовать вне этого контекста. Они могут быть написаны специально под событие и обрести официальный статус, как легендарная The Cup of Life Рики Мартина с ЧМ-1998, или просто попасть в струю, как замечательная Wavin' Flag от K'NAAN на ЧМ-2010 в ЮАР.

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Или вообще обрести вторую жизнь спустя четверть века, как это случилось прошлым летом с Football's Coming Home, написанной к ЧЕ-1996, но которую распевала вся Англия и болельщики ее сборной по всему миру во время ЧЕ-2020. Образ был настолько навязчивым, что даже Леонардо Бонуччи после победы сборной Италии в финале прокричал в камеру: «It's coming to Rome».

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У ЧМ-2022 тоже есть свой саундтрек. Но поскольку официальная песня, написанная специально к турниру, совершенно безликая и никакущая (после ЧМ-2010 и Шакиры с Waka Waka у ФИФА вообще с этим беда), мы слышим его только на матчах сборной Аргентины. Но, поскольку фанатов «альбиселесте» в Катар приехало огромное количество, слышим громко и отчетливо.

Речь о композиции Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar ска-группы La Mosca Tse-Tse («Муха Цеце»).

Ее без конца распевают болельщики на каждой игре сборной Аргентины. И не только они — футболисты и персонал тоже поют ее постоянно. Например, в раздевалке после важнейшей победы над Мексикой на групповом этапе.

Или даже на скамейке запасных, присоединившись к трибунам, на последних минутах полуфинала с Хорватией.

В любви к песне признался даже Лионель Месси, когда в одном из телевизионных интервью перед стартом чемпионата мира его спросили, какая у него любимая композиция. Более того, капитан аргентинцев даже напел ее на камеру, и это, безусловно, помогло Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar завируситься и стать еще более популярной.

Песня, название которой переводится как «Парни, мы с вами снова мечтаем» — перепевка композиции все той же группы La Mosca под названием Muchachos, Esta Noche Me Emborracho («Этой ночью я буду пьяным»), написанной еще в 2003 году. Новый текст сочинил болельщик сборной Аргентины Фернандо Ромеро летом 2021-го, во время победного для «альбиселесте» Кубка Америки. Песня быстро стала популярной среди фанатов, да и в целом в стране, и незадолго до ЧМ-2022 La Mosca перезаписали ее уже с новыми словами и сняли видеоклип.

Аргентинские футболисты. Фото Reuters
Аргентинские футболисты.
Фото Reuters

«Эту идею продавил наш менеджер Сантьяго Руис. Мы записали ее, а потом за пару недель до старта чемпионата мира по телевизору показывают интервью Месси и спрашивают, какая у него любимая песня. И он отвечает — Muchachos, и начинает ее петь. Знаете, это было как приехать в Рим и попасть на аудиенцию к Папе», — рассказывал солист La Mosca Гильермо Новеллис в интервью The Billboard.

Полностью текст песни следующий:

Я родился в Аргентине, стране Диего и Лионеля,
Дитя Фолклендов, которые я никогда не забуду
Я не могу объяснить тебе это, ты все равно не поймешь
Мы проигрывали столько финалов, как много лет я плакал
Но с этим покончено, потому что мы победили на «Маракане»
Папочка снова сделал это.

Парни, теперь у нас снова есть надежда
Я хочу выиграть третий, я хочу быть чемпионом мира
И Диего, мы можем видеть его на небесах,
Вместе с ним и Ла Тотой* мы подбадриваем Лео
И мы снова будем чемпионами, снова будем чемпионами.

* Ла Тота — прозвище матери Диего Марадоны — Дальмы Сальвадоры Франко, важнейшей фигуре в его мифологии, которую в Аргентине называют Матерью футбола.

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«Новый текст и правда очень хорош. Он про наши разочарования, наши успехи, наши надежды, Фолклендские острова, проигранные и выигранные финалы. И, конечно, про надежду, что мы снова станем чемпионами мира. Может быть, именно поэтому он так и срезонировал среди игроков и болельщиков», — говорил Новеллис.

Так что если «альбиселесте» обыграет в финале Францию, можно не сомневаться — Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar станет одной из главных песен во всей истории аргентинской музыки.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
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