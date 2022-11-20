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Денис Казанский: «Самый сложный соперник для спортсмена — возраст. Криштиану эту борьбу проиграл»

Александр Кружков
Обозреватель
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Криштиану Роналду.
Фото AFP
Тренировка в Дохе.
Фото Reuters
Соколиная охота.
Фото AFP
Тренировка сборной Аргентины.
Фото Reuters
Тренировка сборной Франции.
Фото AFP
Тимоти Веа.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Популярный телекомментатор — о ЧМ-2022, катарских коровах, Месси, Мбаппе и Роналду.

Странности

— Одни говорят, что это будет лучший чемпионат мира в истории. Другие настаивают на определении — самый странный и политизированный. Вам какая точка зрения ближе?

— Обе имеют право на существование. Учитывая, как Катар получил ЧМ-2022, что творится вокруг турнира, ситуацию с Россией, а в ближайшей перспективе и с Ираном, — все это максимально политизировано. Давно такого не было. Странностей тоже хватает.

— Каких же?

— Впервые чемпионат мира пройдет, по сути, в одном городе. Да еще в непривычные сроки. Но то, что играют в ноябре и декабре, как раз и может сделать турнир самым ярким! К лету футболисты всегда подходят крайне утомленными, а то и выхолощенными — как физически, так и эмоционально. Особенно те, кто добирается до финала Лиги чемпионов. Сейчас, наоборот, многие из них на пике формы. А значит, в Катаре нас ждут безумно интересные матчи — зрелищные, интенсивные, насыщенные. Правда, ЧМ-2022 скажется на концовках футбольных турниров в Европе. Но это уже другая история.

— В мировом футболе хватает тех, кто ворчит: мол, напрасно Катару доверили чемпионат мира. Вы тоже считаете, что это была ошибка?

— Выбор чиновников, проголосовавших за Катар, доблестью точно не назову. Вон сколько спекуляций, а дыма без огня... Ну, вы знаете. Пока у меня нет ощущения футбольного праздника. Чемпионат мира, вклинившийся внутрь сезона, воспринимается как пауза перед решающим отрезком в национальных чемпионатах и еврокубках. Что само по себе довольно странно. Нет стандартного разогрева — сборов, контрольных матчей. Всего-то неделю назад мы следили за туром в России, Англии, Италии. И вот бах — уже старт ЧМ-2022! Но если турнир действительно принесет что-то новое в развитие игры благодаря хорошей форме звезд и высокой интенсивности, я скажу: «Чемпионат мира в Катаре — это круто!».

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— Понимаете соотечественников, которые говорят, что ЧМ-2022 им абсолютно до фонаря?

— Сегодня в Катаре находятся лучшие команды мира — что для футбольного болельщика может быть интереснее?! Да, если бы там участвовала сборная России, были бы совсем другие краски. Да, с нами обошлись несправедливо. Но турнир в любом случае состоится. Какой смысл его игнорировать?

Тренировка в Дохе. Фото Reuters
Тренировка в Дохе.
Фото Reuters

Охота

— Вы в Катар заглядывали?

— Один раз. В 2019-м, когда там проходил предсезонный турнир с участием российских клубов. Провел в Дохе недели две.

— Впечатление?

— Расскажу историю, которая характеризует богатство и амбиции этой страны. После того как Саудовская Аравия и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, он оказался в экономической блокаде. Возник дефицит молока. Тогда местный бизнесмен, явно аффилированный с государством, купил четыре тысячи коров и перевез их в Катар.

— Самолетами?

— Ага. Понадобилось около 60 рейсов. Из разных точек планеты. Разместили коров на гигантской ферме. И все, проблема решена! Так стоит ли удивляться размаху футбольных инвестиций? Денег у этих ребят много... А еще я там на соколиной охоте побывал.

— О! Говорят, в Катаре это чуть ли не национальный вид спорта.

— Совершенно верно. Поразили не только сами соревнования, которые проходили посреди пустыни, но и огромная телестудия, где сидели эксперты. Анализировали подготовку птиц, траекторию полета, миллион других нюансов.

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— С ума сойти.

— Мы с коллегами, разумеется, ни черта не понимали, но предположили, что рассуждения не сильно отличаются от футбольного разбора. Мол, этот сокол под нагрузкой, тот еще до старта перегорел, а здесь голубь сам виноват, промедлил...

— Птичку-то жалко?

— Да нет. Соколиная охота — древняя традиция. Я и не думал, что это настолько захватывающе! Изначально казалось, что у голубя шансы выжить близки к нулю. Как выяснилось — не факт.

— Сколько попыток у сокола?

— Две. Если обе заканчиваются неудачно, владельцу голубя полагается приз — «Ленд Крузер». Самая популярная модель в тех краях.

Соколиная охота. Фото AFP
Соколиная охота.
Фото AFP

— Катар — то место, куда хочется вернуться?

— Почему нет? Знакомство с другой культурой и цивилизацией — это всегда интересно. Доха — город, построенный на песке. Стремительно разрастается, в том числе благодаря проведению чемпионата мира. Лет двадцать назад там проживало 120 тысяч человек. Сегодня — почти три миллиона. С точки зрения вольностей и законов Катар с Эмиратами не сравнить. В Дубае прямо оазис. В Дохе жестче. Но все равно не могу сказать, что я там плохо провел время.

— За две недели — ни единого ЧП?

— Однажды в песчаную бурю попали.

— Ощущения?

— Несмертельно. Ну, ветер с песком — и что? У нас тоже зимой бывает такая вьюга, что не видно соседний дом.

— Цены в Катаре космические?

— Разве что на алкоголь. Он же в обычных магазинах не продается. Исключительно в специализированных, причем для покупки нужна лицензия. Остается бар при отеле. Где бокал пива обойдется в тысячу рублей, а бутылка виски — в двадцать тысяч.

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— Это больно. К чему еще надо быть готовым, когда летишь в Катар?

— Бояться там нечего. Главное — вести себя прилично. Ну а тем, кто отправляется на ЧМ-2022, пожелаю одно — смотрите футбол и получайте удовольствие!

Фавориты

— Кто из участников турнира вам особенно интересен?

— Мои симпатии на стороне сборной Англии. Слежу за ней уже много лет, поскольку долго комментировал матчи АПЛ. Сейчас в распоряжении Гарета Саутгейта целая россыпь талантов. Мне кажется, они должны наконец что-то выиграть. Правда, в тренере есть сомнения...

— Вот как?

— Вспомните финал Евро-2020. Проиграл его именно Саутгейт! Дело даже не в пенальтистах, которых он выбрал на серию 11-метровых с Италией. А в том, как вел игру. Это абсолютно тренерское поражение!

— Кто же в Катаре главный претендент на золото?

— Два железобетонных фаворита — Аргентина и Бразилия. Победа любой европейской сборной станет если не сенсацией, то уж точно сюрпризом.

Тренировка сборной Аргентины. Фото Reuters
Тренировка сборной Аргентины. Фото Reuters
Фото Reuters

— Полагаете, Месси способен напоследок сотворить чудо и дотащить свою сборную до золотых медалей?

— Дело не в Месси. А в команде, которую построил Лионель Скалони.

— Мощная?

— Не то слово! Начиная с тренерского штаба. Там много топовых в прошлом игроков — Вальтер Самуэль, Пабло Аймар и Роберто Айяла. Объединяет их такой авторитет, как Скалони, способный обыграть Бразилию не где-то — на «Маракане»! У Аргентины в каждой линии роскошный подбор исполнителей. Во главе с Месси, который в отличной форме.

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— Бразилия тоже без слабых мест?

— Да. Она фаворит еще и потому, что избавилась от комплекса Неймара. Если раньше действительно зависела от одного футболиста, то сейчас такого нет. Атака у бразильцев огненная. Полузащита фантастическая. Вратарь мирового класса. Надежная оборона. Пожалуй, лишь в Тиагу Силве небольшие сомнения. Все-таки ему уже 38. Хотя тут компенсация колоссальным опытом.

— Из европейских сборных кто способен дать жару?

— Первой на ум приходит Франция. Да, из-за травм потеряли Канте, Погба, а теперь еще и Бензема, едва восстановился Варан. Но сборная с невероятным количеством талантов и ментальностью чемпиона — для соперников это вообще добрый вечер! Главное, в кои веки у французов в раздевалке тишь да гладь, никаких внутренних конфликтов.

Тренировка сборной Франции. Фото AFP
Тренировка сборной Франции.
Фото AFP

— От Бельгии чего ждать?

— Я в нее не верю. Команда если и меняется, то в худшую сторону. Стабильно держат планку двое — Куртуа и Де Брейне. Остальные регрессируют. У Лукаку этот сезон — чудовищный. Азар только-только залечил очередную травму. В центре защиты нет альтернативы Фертонгену и Алдервейрелду, которым на двоих почти сто лет.

— На самом деле одному 35, другому 33.

— Все равно сегодня это уже не те ребята, которые когда-то звездили в «Тоттенхэме». У бельгийцев есть потенциальная звездочка, способная выстрелить. Я о Троссаре из «Брайтона». Хотя это игрок замены, впереди ставка явно будет сделана на Лукаку. Ну и тренер, Роберто Мартинес...

— С ним что?

— Чересчур консервативен. Как принял сборную шесть лет назад, так и придерживается одной-единственной схемы — 3-4-3. Ничего не меняет. Не нашел замены тем, кто стал играть хуже либо просто постарел.

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— Из команд второго ряда на кого посоветуете обратить внимание?

— На Канаду, которая впервые за 36 лет пробилась на чемпионат мира. Скоростная, с грандиозной атакой, в отборе катком прошлась по соперникам. Там есть очень крутые персонажи.

— Это кто же?

— Дэйвис из «Баварии», Бьюкенен из «Брюгге» и Дэвид из «Лилля». Американцы тоже могут удивить. Команда у них яркая, молодая.

— С сынулей легендарного Джорджа Веа.

— Если говорить о родственных связях, то в сборной США выделяется сын Клаудио Рейны, известного в прошлом полузащитника, участника четырех чемпионатов мира. Рейне-младшему 20 лет, выступает за дортмундскую «Боруссии». Атакующий хавбек с большим потенциалом. Хорош и другой игрок атаки, Пулишич, представляющий «Челси».

— А Тимоти Веа?

— По масштабу таланта до папы ему далеко. 22 года, но ни в «Лилле», ни в сборной пока не игрок основы.

Тимоти Веа. Фото Global Look Press
Тимоти Веа.
Фото Global Look Press

Интервью

— После звонкого интервью Криштиану Роналду веры в португальцев стало еще меньше?

— Ну-у... Команда у них крепкая, лидеры в каждой линии. Звездная атака, где помимо Криштиану есть Бернарду Силва, Рафаэл Леау и Жоау Феликс. В полузащите — Бруну Фернандеш, Палинья и Виллиам Карвалью. В центре обороны мощнейший Рубен Диаш. Напарник-то у него возрастной — Пепе, которому в феврале исполнится сорок! Для Португалии это может оказаться ахиллесовой пятой. Впрочем, дело даже не в нем.

— А в чем?

— В атмосфере! Весь мир видел, как Бруну вяло пожимает руку Криштиану в раздевалке, потом странные объятия с Жоау Канселу... Похоже, там все не слишком-то здорово. Сумеет Фернанду Сантуш за оставшееся время потушить пожар и наладить микроклимат? Вопрос!

— После этого интервью, переполненного, как сформулировал коллега Рабинер, гротескным нарциссизмом, смотрите на Криштиану другими глазами?

— Нет-нет, я всегда разделял его футбольные и личностные качества. Игрок-то гениальный, с этим вряд ли кто-то будет спорить. А как человек... Можно вспомнить, что в момент перехода из «МЮ» в «Реал» Криштиану объявил себя рабом на «Олд Траффорд». Когда покинул «Ювентус», там все выдохнули. Ветераны команды дали вслед жесткие интервью. Не скрывали, что почувствовали сильное облегчение.

Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

— Сейчас в «МЮ» будет то же самое?

— Наверняка. Вот Криштиану твердит о неуважении со стороны тренера — Эрика тен Хага. Но тот публично ничего плохого о португальце не сказал. Ни разу! То, что оставалось между ними за закрытыми дверьми, никуда не выносил. Вывалить все решил сам игрок. Что не делает ему чести. Он разрушил себе прошлое. И я не очень понимаю его будущее. В «МЮ» точно не вернется. Позовут ли другие топ-клубы? Не факт! Ведь теперь уже для всех очевидно: сегодняшний Криштиану Роналду — бомба замедленного действия!

— Куда ж ему податься?

— Думаю, уедет в МЛС. Либо на Ближний Восток. Зарабатывать и доигрывать.

Криштиану Роналду. «Я отказался от 350 миллионов ради «МЮ». Но в клубе не хотят, чтобы я блистал». Огонь от Роналду в двух частях

— Возвращение в родной «Спортинг» маловероятно?

— Это было бы красивое завершение карьеры. Но сам он говорит, что хочет поиграть еще два-три года. «Спортинг» в такую картину не вписывается. Кроме того, Роналду подтвердил в интервью, что летом его звали в Саудовскую Аравию, где за два сезона предлагали 350 миллионов евро. Мне кажется, в этом направлении и будет двигаться.

— В какой он вообще форме?

— В плохой! В нынешнем сезоне редко появлялся на поле не потому, что вел себя отвратительно, устраивал демарши. Главное — Криштиану действительно выглядел неубедительно! Вот в прошлом чемпионате был великолепен, много забивал. Если бы сохранил этот уровень, так же клал пачками — никто бы его на банке не держал.

— Логично.

— Этот сезон показал, что без него «МЮ» смотрится лучше. Допускаю, игра сборной Португалии на чемпионате мира будет заточена под Криштиану. В клубе такого не было. Наоборот, он должен был подстраиваться под команду. Но не захотел. Плюс вспоминается сакраментальное: «Самый сложный соперник для спортсмена — возраст».

— Золотые слова!

— Криштиану эту борьбу проиграл. По крайней мере в английском футболе.

— В Катаре в бомбардирской гонке на кого ставите? Надо думать, не на Роналду?

— Разумеется. Мой фаворит — Мбаппе! В группе с Австралией, Тунисом и Данией, где все держится на одном Эриксене, может кучу мячей наколотить. Если вдруг французы рано вылетят, тогда хорошие шансы у Неймара и Месси. Да и Кейна я бы не сбрасывал со счетов. На ЧМ-2018 именно он стал лучшим снайпером турнира. В Катаре ему по силам повторить успех — если Англия снова далеко пройдет.

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Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
16
11
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