Власти Катара запретили пиво на стадионах ЧМ за два дня до старта турнира. Подробности нового скандала

ФИФА пришлось смириться.

Королевская семья Катара добилась от ФИФА запрета на продажу пива на стадионах во время турнира. И сделала это всего за два дня до старта турнира.

По информации The Times, такое требование стало шоком для ФИФА. Организация ранее пошла на уступки, сделав точки продажи пива на стадионах менее заметными, но в итоге продажи все равно пришлось отменить. Речь идет об алкогольном пиве в чаше стадиона, при этом о запрете безалкогольных напитков не упоминается.

В своем заявлении ФИФА сообщила, что сосредоточит продажу алкогольных напитков на территории фанатских зон, местах скопления болельщиков и на лицензированных площадках.

Как это повлияет на контракт ФИФА с пивным партнером?

Пивной партнер чемпионата мира — компания AB InBev, которая на турнире планирует реализовывать пиво Bud. Контракт между организациями заключен на четыре года, за которые ФИФА должна получить 75 миллионов долларов. Речь идет о выплатах по 19 миллионов евро в год.

То есть потери ФИФА если и случатся, то вряд ли будут критичными. При этом основная часть контракта касается не реализации пива на стадионах, а непосредственно рекламы. Да, гости ЧМ не смогут выпить алкогольные напитки на матче, но на саму рекламную кампанию бренда это вряд ли повлияет негативно. Рекламные ролики, изображения бренда на стадионах, инфраструктуре и даже на той же безалкогольной продукции — все это не подвергается бану. А значит, контракт с ФИФА остается в силе.

Пиво в Катаре. Фото Reuters

По данным The New York Times, один из чиновников ФИФА, участвовавший в процессе переговоров, сказал, что официальная организация согласилась убрать пиво со стадионов, так как были обеспокоены тем, что в противном случае им бы вообще запретили рекламировать бренд Budweiser В Катаре. То есть сам рекламный контракт не под угрозой и в силе.

Сама ситуация в какой-то мере даже может положительно повлиять на продажи пива Budweiser, ведь новости о запрете тоже вызывают резонанс. Своего рода реклама и пиар — новость растиражировали все большие СМИ.

Telegram-канал «Кошелек» рассказал, что продажи пива на стадионах ЧМ в период турнира — это скромная для компании выручка. На ЧМ-2018 пивной бренд заработал 13-14 миллионов долларов, а в Мексике за тот же период — сотни миллионов. Поэтому продажи пива на аренах в Катаре вряд ли бы заметно увеличили доход компании. Учитывая оперативную реакцию ФИФА, сценарий с внезапным запретом пива на стадионах просчитывался.

«Это не имеет смысла»: какая реакция на запрет пива на ЧМ?

В официальном аккаунте Budweiser после объявления появилась запись: «Ну, это неловко». Однако вскоре сообщение было удалено. Пока официальных комментариев и реакции компании AB InBev не последовало.

Больше всего запрету пива на аренах ЧМ-22 не рады британцы: фанаты Англии и Уэльса выступили с совместным заявлением о том, что ФИФА своим решением вызывает недоверие и по другим организационным вопросам.

«Некоторые болельщики любят пить пиво на матчах, некоторые — нет, но главная проблема заключается в том, что решение изменили в последний момент. Это говорит о более широких масштабах проблемы — о полном отсутствии ясности и неумении оргкомитета коммуницировать. Если они могут передумать в последний момент, ничего не объяснив, то у болельщиков возникнут оправданные сомнения в том, что обещания, связанные с проживанием, транспортом и культурными вопросами, будут выполнены», — сказано в заявлении The Football Supporters' Association.

Пиво в Катаре. Фото AFP

Daily Mail пообщался с несколькими фанатами, которые уже приехали в Катар. Некоторые из них возмущены.

Брайан Дэвидсон, первый болельщик в Катаре, который выпил официальное пиво чемпионата мира, заявил изданию: «Я опустошен, это не имеет смысла. Что плохого в том, чтобы выпить пива на матче? Пиво в любом случае не собирались продавать внутри стадионов, только на входе снаружи. Миллионы людей приезжают со всего мира, и они просто хотят посмотреть футбол, насладиться солнцем и выпить немного пива. Мне нужно пойти в фан-зону или в отель, чтобы просто выпить. Очень жаль, что катарцы ввели этот запрет».

Немецкий болельщик Даниэль Швестка из Дюссельдорфа тоже огорчен: «Футбол без пива — не футбол! Я хожу на многие матчи даже в третьих немецких лигах, и вы можете пить там пиво. Пить пиво на футболе — это нормально, а это чемпионат мира. Когда я вчера прибыл в Доху, у меня было две бутылки виски, мой багаж, и они забрали его у меня в аэропорту. Я знал, что здесь будет трудно с выпивкой. Но как они могут запретить пиво на стадионах? Это смешно».

Безалкогольное пиво на стадионе Халифа в Дохе. Фото AFP

При этом болельщики со стажем более лояльно реагируют на бан пива на стадионах. 63-летний Кевин Холл, пропустивший лишь один домашний матч сборной Англии с 1979 года, рассказал изданию: «Таковы местные правила. Вы должны принять это. Еще до того, как мы приехали сюда, нам сказали, что алкоголь запрещен на большей части территории страны, так что это не будет проблемой».

Его друг Кевин Фулчер, 68-летний фанат сборной Англии, добавил: «Мы здесь, чтобы посмотреть, сможет ли Англия выиграть чемпионат мира. Это мусульманская страна, мы уважаем традиции и надеемся, что и другие болельщики из Англии тоже».