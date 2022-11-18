«Месси станет чемпионом мира. Пора». Колонка Дмитрия Аленичева

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ» поделился ожиданиями от стартующего 20 ноября ЧМ-2022.

Конечно, всем нам хотелось видеть сборную России на чемпионате мира в Катаре. Мы были близки к этому в матче с Хорватией в Сплите, если бы не та роковая срезка Феди Кудряшова. Потом все равно имели шанс пробиться на турнир через стыки, но последовало отстранение со стороны ФИФА и УЕФА.

Тем не менее стану пристально следить за событиями на ЧМ. А симпатии, в отсутствие команды Валеры Карпина, будут на стороне Португалии. Да, понимаю, что шансы на итоговый успех у красно-зеленых невысоки — есть более достойные претенденты на титул. Но из группы Криштиану с компанией, конечно, выйдут. Даже несмотря на небольшое напряжение, которое после громкого интервью Роналду возникло между ним и другим футболистом «МЮ» Бруну Фернандешем. Уверен, что ребята разберутся. Искренне желаю удачи главному тренеру Фернанду Сантушу, который в свое время пригласил меня из «Ромы» в «Порту» — Жозе Моуринью возглавил «драконов» позже. Обязательно напишу Фернанду сообщение со словами поддержки. Считаю, что потолок португальцев на этот раз — четвертьфинал, но буду рад ошибиться.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Стану болеть и за сербов — это наши друзья, за кого еще переживать, как не за них? А еще последние лет 15 восхищаюсь Месси. Очень хочется, чтобы он со сборной Аргентины дошел как минимум до финала. Лео — лучший футболист мира. Как минимум — современности, если не вообще в истории. Пора ему что-то выиграть со своей национальной командой. Мне кажется, сейчас там нет никаких склок, конфликтов. Установилась рабочая атмосфера, которая позволит южноамериканцам пройти как можно дальше по турнирной сетке.

Кто в таком случае станет соперником аргентинцев по финалу? Вообще, на мой взгляд, есть четыре явных фаворита: помимо Лео и Ко это еще один представитель КОНМЕБОЛ Бразилия, а также две европейские сборные — Германия и Франция, обладающая парой лучших на данный момент форвардов планеты Мбаппе — Бензема. Не стоит забывать, что недавно Карим абсолютно заслуженно взял «Золотой мяч». Вместе с тем не стоит сбрасывать со счетов и англичан. Очень нравится, как действует опытный форвард Харри Кейн, обладатель «Золотой бутсы» ЧМ-2018 с 6 мячами. Да и в целом состав у «Трех львов» приличный.

Перед стартом всегда ходит много разговоров о темных лошадках. Допускаю, что кто-то из африканцев «выстрелит» — от них традиционно ждут какого-то прорыва. Но я не думаю, что увидим команду-сюрприз в полуфинале. Дело в особенности катарского ЧМ: сейчас у тренеров нет возможности готовить игроков в течение месяца, футболисты приедут из клубов в разгар национальных чемпионатов. В такой ситуации на первый план выходит индивидуальное мастерство — «физику», способную компенсировать какие-то технические и тактически огрехи, до такой степени за неделю не подтянешь. Так что фавориты и близко к себе никого не подпустят.

Килиан Мбаппе и Карим Бензема. Фото AFP

РПЛ в Катаре представят всего два человека — камерунец Нгамале из «Динамо» и хорват Ловрен из «Зенита». Тут, увы, все логично. За последнее время нашу лигу покинули многие сильные легионеры — и она, конечно, потеряла в качестве (питерцев с их классными южноамериканцами выносим за скобки). Да, есть матчи с обилием голов, однако без топовых иностранцев уровень просел. Как ослабла и конкуренция за место в составе внутри команд — если раньше российским ребятам нужно было опережать в ней условных Шиманьски и Жиго, то сейчас они бьются между собой. Да, оставшийся в «Спартаке» Промес — молодец, здорово сейчас выглядит. Но это ведь на фоне нашего среднего чемпионата.

Из тех, кто не сыграет на ЧМ, лично мне будет особенно не хватать Поля Погба и Нголо Канте. Франция, увы, потеряла двух исполнителей мирового класса... Серхио Рамос? Думаю, испанцы нашли достойную замену. Футбольный век Серхио подходит к концу — возраст сказывается все сильнее.