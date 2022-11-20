Комментатор Журавель решил посетить все 64 матча ЧМ-2022. Говорит, что просыпается по ночам и никогда в жизни так не волновался

Комментатор рассказал про свою сумасшедшую идею.

Журналист «Матч ТВ» Тимур Журавель решил посетить все игры чемпионата мира по футболу в Катаре. Если все пойдет по плану, то он отметится на всех 64 матчах турнира. Никто подобного никогда не совершал, но логистика Катара это позволяет. В интервью «СЭ» Журавель рассказал о своей шуточной идее, которая превратилась в большой проект на весь турнир.

— Как тебе пришла эта идея?

— Мысль возникла еще в феврале 2020 года. Мы были на турнире российских клубов в Дохе, объехали все стадионы чемпионата мира за три с половиной часа. Поняли, что можно успеть на все матчи турнира. Тогда это казалось шуткой. Потом начали обсуждать в редакции и все вместе решили, что было бы круто такое осуществить.

Кстати, у нас коллектив такой ехидный... Шнякин и Трушечкин, которые тоже приехали в Катар, пожелали мне, чтобы я где-нибудь сорвался.

— Это была бы крутая драма.

— Смотря какие обстоятельства. Если это будет по какой-то глупости, то обидно. Если же будет настоящая драма — сломанная машина, Катар всей страной помогает мне поменять колесо, потом вертолет прилетает, но мы все равно не успеваем, тогда — да.

Международный стадион Халифа. Фото AFP

Самое сложное — пережить групповой этап. Профукаться в плей-офф невозможно. Не понимаю, почему все в комментах говорят, что невозможно успеть на все матчи третьего тура группового этапа. В среднем между всеми стадионами 20-30 минут на машине (если не учитывать арену «Эль-Байт», которая находится в отдалении от остальных). Во время самих матчей на дорогах нет трафика. Когда матчи будут начинать одновременно, планирую на 30-й минуте выбегать с одного стадиона и к началу второго тайма оказываться на парильной игре. В случае с «Эль-Байтом» буду просто выходить чуть раньше.

Логистика очень простая. Возможно, даже пройду пешком от одного стадиона до другого, но пока еще не решил точно.

— Тебе никто не говорил: «Тимур, не занимайся ерундой, отработай нормально турнир»?

— Ни на одном чемпионате мира у меня не было возможности посетить все матчи. Наша работа крута тем, что надо цеплять в ней уникальности. Мне кажется, это крутой вызов и впечатления на всю жизнь.

— А почему ты не комментируешь матчи?

— Потому что эти две задачи невозможно совместить. Нельзя прокомментировать игру, вбежав в эфир за минуту до начала.

— Но ты бы мог комментировать первые матчи игрового дня.

— Да, но нужно, чтобы это еще как-то совпадало с моим интересом.

— Есть шанс, что ты что-то прокомментируешь?

— Есть, но с учетом логистики он минимален.

— Я могу посещать максимум два матча в день. Почему тебе разрешили побывать на четырех?

— Для ТВ другие правила. Для меня заказано специальное место на каждом стадионе. Мы не могли рисковать. Должна быть гарантия от организаторов, что я смогу пройти на каждый матч.

— Тебе не кажется, что уже после первого дня с четырьмя матчами ты будешь выжат?

— Буду, но надо набраться сил. В этом и есть фишка — стыковка жанров. Это трэвел, потом посещение футбола, потом записки сумасшедшего. Покажу, как чувствует себя человек, который находится на стадионах дольше, чем спит.

— Если все пойдет не по плану и на седьмом матче ты сорвешься, что потом делать? В чем мотивация продолжать?

— Будем обсуждать в редакции, что с этим делать. Может быть, тогда я стану обычной съемочной группой, которая работает в ежедневном режиме. Конечно, мне бы не хотелось этого.

— Роналду сказал, что завершит карьеру, если Португалия выиграет чемпионат мира. Что сделаешь ты, если посетишь все 64 игры? Это будет твой последний ЧМ?

— Наверное, да.

— Серьезно?

— Я уже старенький, у меня уже пятый чемпионат мира. У нас молодые парни уже, наверное, думают о том, как они будут колесить по США, Мексике и Канаде. Слушай, что загадывать? Конечно, я бы хотел оказаться в США, но там уже какие-то другие челленджи будут. Если еще не потеряю интерес к жизни и футболу, тогда бы там тоже хотел побывать.

— Чемпионат мира еще не начался. Хочу зафиксировать твое состояние прямо сейчас.

— У меня очень большое волнение. Я, наверное, еще никогда так не нервничал и плохо не спал. Реально просыпаюсь в ночи от мысли: «Блин, я не справлюсь, я могу не успеть. Что мне надо сделать, чтобы справиться?» У меня мандраж. Это и есть мотивация. Если тебя это так цепляет, значит, все идет нормально.