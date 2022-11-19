Ценники ЧМ-2022. Самые дорогие команды и футболисты турнира

Какие составы приехали в Катар.

Уругвай

Открывает десятку самых дорогих команд ЧМ Уругвай. Команда, которую некоторые называют чуть ли не теневым фаворитом турнира. Посмотрим, на что способен этот состав, но как минимум по именам Уругвай действительно очень мощен. Ветераны Эдинсон Кавани и Луис Суарес должны принести пользу, но геройств ждут от представителей нового поколения. В первую очередь это показывающий фантастический футбол в нынешнем сезоне Федерико Вальверде (100 миллионов евро по transfermarkt) и перебравшийся летом в «Ливерпуль» нападающий Дарвин Нуньес (70 миллионов). Есть и другие качественные исполнители — например, защитник «Атлетико» Хименес и хавбек «Тоттенхэма» Бентанкур (по 40 миллионов). Также в Уругвае очень надеются, что успеет восстановиться и сыграть на турнире ключевой защитник Рональд Араухо (60 миллионов евро).

Бельгия

На прошлом чемпионате мира Бельгия была шестой самой дорогой командой турнира, сейчас же упала на девятую строчку. Первоочередная причина — старение звезд и сопутствующее падение их стоимости на рынке. Самый дорогой футболист команды — 31-летний Кевин де Брейне (80 миллионов евро), а вот его ровесник Эден Азар за четыре с половиной года подешевел со 150 до 7,5 миллиона. Второй по стоимости в сборной Бельгии — Тибо Куртуа (60 миллионов), третий — Ромелу Лукаку (55 миллионов), остальные сильно отстают.

Нидерланды

«Оранжевые» пропустили предыдущий чемпионат мира, так что этой зимой им предстоит реабилитироваться в глазах своих фанатов. Состав для этого подходящий. В первую очередь впечатляет центр обороны — ван Дейк, де Лигт и Тимбер оцениваются в общей сложности в 165 миллионов евро. Есть еще Френки де Йонг, цена на которого на рынке упала до 50 миллионов, а также перспективный вингер Коди Гакпо (45 миллионов), который может стать открытием турнира.

Аргентина

Нынешний состав сборной Аргентины считается чуть ли не самым сбалансированным за всю карьеру Месси в национальной команде. К слову, Лео — не самый дорогой футболист «Альбиселесте» — дороже него оцениваются форвард Лаутаро Мартинес (75 миллионов евро) и защитник Кристиан Ромеро (55 миллионов). Хотя стоить на рынке 50 миллионов в 35 лет могут только Месси и Криштиану. В остальном в составе аргентинцев хватает перспективных и пока малоизвестных футболистов, которые уже довольно высоко котируются на рынке, но еще не проявили себя на самом высоком уровне.

Германия

Разрыв между шестым и пятым местом — почти 250 миллионов евро. Это подчеркивает силу состава, который сборная Германии везет на чемпионат мира. Самый дорогой футболист бундестим — 19-летний полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала, которого transfermarkt оценивает в 100 миллионов евро. Но, рассматривая этот ценник, стоит делать скидку на возраст футболиста, а вот лидерских качеств Флик наверняка ждет от других исполнителей. В первую очередь от уже довольно опытных вингеров «Баварии» Лероя Сане и Сержа Гнабри (70 и 65 миллионов евро соответственно), а также Кая Хаверца (70 миллионов), которому предстоит заменить в основе травмированного Тимо Вернера. А ведь есть еще полузащитники Киммих и Горецка, которых transfermarkt котирует в 80 и 65 миллионов. В общем, состав у немцев зверский. Вопрос: смогут ли они реализовать свой потенциал?

Испания

Сборная Испании — одна из самых интересных команд на чемпионате мира. Но, несмотря на стоимость состава, однозначного лидера здесь выделить сложно. Да, есть Педри и Гави, которые оцениваются в 100 и 90 миллионов евро, но оба молоды, и ждать от них чудес на таком уровне пока преждевременно. Есть именитые ветераны Альба и Бускетс, однако в Катаре оба наверняка будут игроками запаса. Есть Ляпорт, Коке, Мората и Ферран Торрес — не последние футболисты, но не те, кто способен делать разницу. Пожалуй, по-настоящему ключевым игроком для испанцев будет опорник Родри (80 миллионов евро), новый Бускетс, на котором держится вся командная конструкция. Его роль — демонстрация стиля «Красной фурии», делающей ставку не на индивидуальности, а на командные взаимодействия.

Португалия

Это может показаться непривычным, но ценник Криштиану Роналду почти никак не влияет на оценку состава сборной Португалии. 20 миллионов евро — солидная стоимость для футболиста, которому в феврале стукнет 38, но в национальной команде Криш уже давно не самый дорогостоящий персонаж. В топе — 23-летний вингер «Милана» Рафаэл Леау, разрывающий серию А уже второй сезон подряд. Рядышком — Бернарду Силва из «Ман Сити» (80 миллионов), за ним — одноклубник Рубен Диаш и манкунианец Бруну Фернандеш (по 75 миллионов). А ведь еще есть тьма менее дорогих, но невероятно качественных футболистов: Канселу, Невеш, Феликс, Геррейру. Как и Месси, Роналду окружает очень солидная компания, с которой на турнире можно как минимум знатно пошуметь. Как максимум — брать трофей.

Франция

Состав действующих чемпионов мира — не самый дорогой на турнире. Так бывает. К слову, и на ЧМ-2018 французы делили третье-четвертое места по стоимости с Германией. Зато Кильян Мбаппе самый дорогой футболист, который выйдет на поле в Катаре, — 160 миллионов евро. Показательно, что в десятке самых дорогостоящих игроков больше нет ни одного представителя Франции. Хотя подбор исполнителей даже без Погба, Канте и Нкунку впечатляет — одни только центральные защитники (Кунде, Юпамекано, Салиба, Варан, Конате, Дисаси) в совокупности стоят 310 миллионов евро. Парочка молодых полузащитников «Реала» Тшуамени-Камавинга добавляет еще 130 миллионов, вингеры Дембеле и Коман — еще 120. Просто элитная выставка.

Бразилия

Бразильцы традиционно привезли на чемпионат мира карнавальный состав, нацеленный исключительно на победу в турнире. Самый дорогой футболист «Селесау» — вингер «Реала» Винисиус Жуниор с оценкой в 120 миллионов евро. Дальше — одноклубник Родригу (80 миллионов). И только следом идет Неймар в компании с Габи Жезусом и Антони (по 75 миллионов). Маркиньос, Милитао, Гимараес, Фабиньо, Каземиро, Мартинелли, Рафинья, Ришарлисон — все они стоят на рынке от 50 миллионов и выше. А ведь не каждому из этого списка гарантировано место в составе! В общем, каждый матч бразильцев в Катаре обещает быть праздником, пропускать их — противопоказано.

Англия

Англия возглавляет список. Сразу четыре игрока сборной оказались в топ-10 самых дорогостоящих футболистов турнира. Причина здесь во многом в чересчур завышенных ценах на английском рынке. Но все же даже с этой скидкой состав у «Трех львов» впечатляющий. Высокий ценник обеспечивают в первую очередь новые лидеры команды — Фил Фоден (110 миллионов на transfermarkt), Джуд Беллингем (100 миллионов) и Букайо Сака (90 миллионов). Плюс в обойме 23-летние Деклан Райс и Мэйсон Маунт (по 80 миллионов), а также Харри Кейн, подходящий к мундиалю уже в статусе ветерана.

Самые дешевые

Самый дешевый состав на ЧМ будет у хозяев турнира — сборной Катара (14,9 миллиона евро). Самый дорогой футболист в составе Акрам Афиф оценивается в 4 миллиона в евровалюте, форвард Алмоез Али — в 2. Все остальные стоят дешевле миллиона.

Также в тройке по самым низким по оценочной стоимости составам — Коста-Рика (18,7 миллиона евро) и Саудовская Аравия (25,2 миллиона).

Самый дешевый футболист на ЧМ — четвертый вратарь сборной Туниса Аймен Балбули. 38-летнего игрока transfermartk оценил всего в 50 тысяч евро.