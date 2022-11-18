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10 потенциальных открытий ЧМ-2022: дуэт звезд «Барселоны», новый Компани и блогер с 4 миллионами подписчиков

Гоша Чернов
Корреспондент
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Зено Дебаст, Гави, Чави Симонс.
Зено Дебаст.
Фото Global Look Press
Антониу Силва.
Фото AFP
Юссуфа Мукоко.
Фото Global Look Press
Джамал Мусиала.
Фото Global Look Press
Юнус Муса.
Фото Global Look Press
Гави.
Фото Global Look Press
Педри.
Фото Reuters
Чави Симонс.
Фото Global Look Press
Аннибаль Межбри.
Фото Global Look Press
Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press
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Им пока нет 20 лет, но каждый может вырасти в футболиста мирового класса.

Зено Дебаст, Бельгия

Зено Дебаст. Фото Global Look Press
Зено Дебаст.
Фото Global Look Press

Возраст: 19 лет
Клуб: «Андерлехт»
Амплуа: центральный защитник

Сборная Бельгии при Роберто Мартинесе традиционно играет в три центральных защитника. У Тоби Алдервейрелда и Яна Вертонгена в этой схеме всегда места забронированы, а их партнер после ухода Венсана Компани часто меняется. Вполне вероятно, что на чемпионате мира третьим игроком обороны станет 19-летний Зено Дебаст. В сентябрьских матчах Мартинес дважды выпускал его в стартовом составе.

Дебаст — воспитанник «Андерлехта» и один из несомненных игроков основы клуба в этом сезоне. Символично, что дебют Дебаста в большом футболе случился именно при Компани всего полтора года назад. Неудивительно и то, что не по годам зрелого защитника напрямую сравнивают с Венсаном: Goal в недавней статье так и назвал его — «новый Компани».

Антониу Силва, Португалия

Антониу Силва. Фото AFP
Антониу Силва.
Фото AFP

Возраст: 19 лет
Клуб: «Бенфика»
Амплуа: центральный защитник

Еще весной о статном защитнике знали только преданные болельщики «Бенфики», а сейчас Силва едет на чемпионат мира. Антониу дебютировал за основу лиссабонского клуба лишь в конце августа, однако моментально закрепился в стартовом составе и полностью провел все матчи группового этапа Лиги чемпионов, на котором «Бенфика» обошла «ПСЖ» и «Ювентус» (туринцам Силва даже забил).

За сборную Португалии Силва пока не сыграл ни одного официального матча, но в аналогичной ситуации перед Евро-2016 находился и Ренату Саншеш, который по ходу того турнира пробился в основу национальной команды, стал лучшим молодым футболистом чемпионата и помог Португалии выиграть золото. Учитывая темпы прогресса Силвы, он тоже может стать игроком основы уже в ноябре.

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Юссуфа Мукоко, Германия

Юссуфа Мукоко. Фото Global Look Press
Юссуфа Мукоко.
Фото Global Look Press

Возраст: 17 лет
Клуб: «Боруссия» Дортмунд
Амплуа: нападающий

Самый юный футболист чемпионата мира — в день старта турнира Мукоко только исполнится 18 лет. Форвард «Боруссии» пока не дебютировал за взрослую сборную Германии, но в Катар его берут не авансом. У немецкой команды и так чудовищные проблемы с центральными нападающими, а тут еще и Тимо Вернер травмировался. Выбора просто нет.

Мукоко — настоящий акселерат. Он дебютировал за Дортмунд два года назад, когда ему едва стукнуло 16, и в то время установил сразу два рекорда — стал самым молодым футболистом в истории бундеслиги, а затем и Лиги чемпионов. Сейчас Мукоко постоянно играет за «Боруссию» и в этом сезоне уже забил шесть мячей.

Джамал Мусиала

Джамал Мусиала. Фото Global Look Press
Джамал Мусиала.
Фото Global Look Press

Возраст: 19 лет
Клуб: «Бавария»
Амплуа: атакующий полузащитник

Еще один немецкий талант, но с претензиями на стартовый состав сборной. На Евро-2020 Мусиала пару раз выходил на замену, но за полтора года заметно вырос и теперь рулит атаками и «Баварии», и бундестим. В составе гегемона Джамал вообще незаменим — на днях он отметил сто матчей в мюнхенской команде, хотя ему нет и 20.

Отец Мусиалы — нигерийский британец, сам он воспитанник «Челси» и на юношеском уровне представлял сборную Англии. Но переход в «Баварию» в 16 лет и материнская линия сыграли роль в том, что теперь Джамал защищает цвета Германии.

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Юнус Муса, США

Юнус Муса. Фото Global Look Press
Юнус Муса.
Фото Global Look Press

Возраст: 19 лет
Клуб: «Валенсия»
Амплуа: центральный полузащитник

Как и Мусиала, Муса играл за юношеские сборные Англии и воспитывался британским топ-клубом («Арсеналом»), однако на взрослом уровне предпочел играть за родину. В сборной США этому были только рады — Муса уже провел два десятка матчей за звездно-полосатых и в Катар едет футболистом основного состава.

Клубная карьера Юнуса тоже развивается неплохо — в «Валенсии» он играет постоянно, хотя результативные действия совершает нечасто.

Гави, Испания

Гави. Фото Global Look Press
Гави.
Фото Global Look Press

Возраст: 18 лет
Клуб: «Барселона»
Амплуа: центральный полузащитник

К 18 годам хавбека «Барселоны» уже осыпали тонной наград и комплементарных сравнений, хотя пока что Гави не выиграл ни одного командного титула. Зато взял целых два индивидуальных приза — премию Golden Boy и трофей Раймона Копа (оба вручаются лучшим молодым игрокам Европы и мира).

Имя Гави созвучно имени главного тренера «Барселоны». И позиция, и функционал, и антропометрия — все указывает на то, что у сине-гранатовых растет новый Хави. Самому юноше льстят такие сравнения, хотя ему еще многому нужно научиться — например, завязывать шнурки. Обратите внимание, он постоянно бегает с развязанными.

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Педри, Испания

Педри. Фото Reuters
Педри.
Фото Reuters

Возраст: 19 лет
Клуб: «Барселона»
Амплуа: центральный/атакующий полузащитник

Если Гави — новый Хави, то Педри — новый Иньеста. Может быть, наоборот, но это не имеет значения. Важно то, что у «Барселоны» и сборной Испании появились действительно талантливые футболисты с потенциалом звезд галактического масштаба.

Педри, как и Гави, имеет и премию Golden Boy, и трофей Раймона Копа. Он же был признан лучшим молодым футболистом Евро-2020, где целиком отыграл все шесть матчей сборной Испании. Травмы замедлили прогресс Педри в прошлом сезоне, но сейчас он здоров и готов вместе с Гави вывести свою команду в финал чемпионата мира.

Чави Симонс, Нидерланды

Чави Симонс. Фото Global Look Press
Чави Симонс.
Фото Global Look Press

Возраст: 19 лет
Клуб: ПСВ
Амплуа: атакующий полузащитник

Симонс — полноценная мировая звезда. Только не футбола, а соцсетей. В одной из них, запрещенной в РФ, у полузащитника сборной Нидерландов 4,2 миллиона подписчиков. И это точно не предел.

Чави начал нарабатывать фанатскую базу очень давно. Уже в 14 лет, то есть четыре с половиной года назад, на него был подписан миллион пользователей. Тогда Симонс играл в академии «Барселоны» и просто выкладывал видео различных трюков, голов и челленджей, а яркая внешность усиливала эффект. В 2019 году Симонса из «Барселоны» переманил «ПСЖ» — и одной из целей французского клуба было именно привлечение новой аудитории.

Но Симонс хотел играть, поэтому минувшим летом перешел в ПСВ. И там сразу засверкал — на его счету уже десять мячей и три голевые передачи за половину сезона. Луи ван Гал не мог пройти мимо такой статистики и явно вызвал Чави в сборную не для того, чтобы сделать с ним селфи.

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Аннибаль Межбри, Тунис

Аннибаль Межбри. Фото Global Look Press
Аннибаль Межбри.
Фото Global Look Press

Возраст: 19 лет
Клуб: «Бирмингем Сити» (в аренде из «Манчестер Юнайтед»)
Амплуа: атакующий полузащитник

Еще один футболист с экзотической прической и огромным талантом. У Межбри пока не так много подписчиков, как у Чави Симонса, зато уже почти два десятка матчей за свою национальную сборную. Для Туниса Межбри — настоящая звезда, ведь он принадлежит «Манчестер Юнайтед», хотя и выступает в этом сезоне за «Бирмингем» в чемпионшипе.

Аннибаль (или Ханнибал, если произносить по-арабски) родился во Франции и играл за нее на юношеском уровне. В 16 лет он перебрался из академии «Монако» в «Манчестер Юнайтед», а позже решил выступать за историческую родину.

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Джуд Беллингем, Англия

Джуд Беллингем. Фото Global Look Press
Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press

Возраст: 19 лет
Клуб: «Боруссия» Дортмунд
Амплуа: центральный полузащитник

Беллингем — уже сформировавшийся профессионал. В Дортмунде роль 19-летнего полузащитника настолько значима, что в октябре ему на пару матчей доверили капитанскую повязку. Спектр действий Джуда не ограничен — он играет в середине поля и выполняет огромный объем черновой работы, а при этом на групповом этапе Лиги чемпионов забивал в каждом из первых четырех туров.

На серебряном Евро-2020 Беллингем лишь три раза выходил на замену, но в Катаре хавбек точно будет играть в основе — его влияние на сборную Англии очень высоко. Следующим летом хавбек наверняка перейдет в топ-клуб — за Беллингемом охотятся «Ливерпуль», «МЮ», «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити».

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Джамал Мусиала
Джуд Беллингем
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