10 потенциальных открытий ЧМ-2022: дуэт звезд «Барселоны», новый Компани и блогер с 4 миллионами подписчиков

Им пока нет 20 лет, но каждый может вырасти в футболиста мирового класса.

Зено Дебаст, Бельгия

Зено Дебаст. Фото Global Look Press

Возраст: 19 лет

Клуб: «Андерлехт»

Амплуа: центральный защитник

Сборная Бельгии при Роберто Мартинесе традиционно играет в три центральных защитника. У Тоби Алдервейрелда и Яна Вертонгена в этой схеме всегда места забронированы, а их партнер после ухода Венсана Компани часто меняется. Вполне вероятно, что на чемпионате мира третьим игроком обороны станет 19-летний Зено Дебаст. В сентябрьских матчах Мартинес дважды выпускал его в стартовом составе.

Дебаст — воспитанник «Андерлехта» и один из несомненных игроков основы клуба в этом сезоне. Символично, что дебют Дебаста в большом футболе случился именно при Компани всего полтора года назад. Неудивительно и то, что не по годам зрелого защитника напрямую сравнивают с Венсаном: Goal в недавней статье так и назвал его — «новый Компани».

Антониу Силва, Португалия

Антониу Силва. Фото AFP

Возраст: 19 лет

Клуб: «Бенфика»

Амплуа: центральный защитник

Еще весной о статном защитнике знали только преданные болельщики «Бенфики», а сейчас Силва едет на чемпионат мира. Антониу дебютировал за основу лиссабонского клуба лишь в конце августа, однако моментально закрепился в стартовом составе и полностью провел все матчи группового этапа Лиги чемпионов, на котором «Бенфика» обошла «ПСЖ» и «Ювентус» (туринцам Силва даже забил).

За сборную Португалии Силва пока не сыграл ни одного официального матча, но в аналогичной ситуации перед Евро-2016 находился и Ренату Саншеш, который по ходу того турнира пробился в основу национальной команды, стал лучшим молодым футболистом чемпионата и помог Португалии выиграть золото. Учитывая темпы прогресса Силвы, он тоже может стать игроком основы уже в ноябре.

Юссуфа Мукоко, Германия

Юссуфа Мукоко. Фото Global Look Press

Возраст: 17 лет

Клуб: «Боруссия» Дортмунд

Амплуа: нападающий

Самый юный футболист чемпионата мира — в день старта турнира Мукоко только исполнится 18 лет. Форвард «Боруссии» пока не дебютировал за взрослую сборную Германии, но в Катар его берут не авансом. У немецкой команды и так чудовищные проблемы с центральными нападающими, а тут еще и Тимо Вернер травмировался. Выбора просто нет.

Мукоко — настоящий акселерат. Он дебютировал за Дортмунд два года назад, когда ему едва стукнуло 16, и в то время установил сразу два рекорда — стал самым молодым футболистом в истории бундеслиги, а затем и Лиги чемпионов. Сейчас Мукоко постоянно играет за «Боруссию» и в этом сезоне уже забил шесть мячей.

Джамал Мусиала

Джамал Мусиала. Фото Global Look Press

Возраст: 19 лет

Клуб: «Бавария»

Амплуа: атакующий полузащитник

Еще один немецкий талант, но с претензиями на стартовый состав сборной. На Евро-2020 Мусиала пару раз выходил на замену, но за полтора года заметно вырос и теперь рулит атаками и «Баварии», и бундестим. В составе гегемона Джамал вообще незаменим — на днях он отметил сто матчей в мюнхенской команде, хотя ему нет и 20.

Отец Мусиалы — нигерийский британец, сам он воспитанник «Челси» и на юношеском уровне представлял сборную Англии. Но переход в «Баварию» в 16 лет и материнская линия сыграли роль в том, что теперь Джамал защищает цвета Германии.

Юнус Муса, США

Юнус Муса. Фото Global Look Press

Возраст: 19 лет

Клуб: «Валенсия»

Амплуа: центральный полузащитник

Как и Мусиала, Муса играл за юношеские сборные Англии и воспитывался британским топ-клубом («Арсеналом»), однако на взрослом уровне предпочел играть за родину. В сборной США этому были только рады — Муса уже провел два десятка матчей за звездно-полосатых и в Катар едет футболистом основного состава.

Клубная карьера Юнуса тоже развивается неплохо — в «Валенсии» он играет постоянно, хотя результативные действия совершает нечасто.

Гави, Испания

Гави. Фото Global Look Press

Возраст: 18 лет

Клуб: «Барселона»

Амплуа: центральный полузащитник

К 18 годам хавбека «Барселоны» уже осыпали тонной наград и комплементарных сравнений, хотя пока что Гави не выиграл ни одного командного титула. Зато взял целых два индивидуальных приза — премию Golden Boy и трофей Раймона Копа (оба вручаются лучшим молодым игрокам Европы и мира).

Имя Гави созвучно имени главного тренера «Барселоны». И позиция, и функционал, и антропометрия — все указывает на то, что у сине-гранатовых растет новый Хави. Самому юноше льстят такие сравнения, хотя ему еще многому нужно научиться — например, завязывать шнурки. Обратите внимание, он постоянно бегает с развязанными.

Педри, Испания

Педри. Фото Reuters

Возраст: 19 лет

Клуб: «Барселона»

Амплуа: центральный/атакующий полузащитник

Если Гави — новый Хави, то Педри — новый Иньеста. Может быть, наоборот, но это не имеет значения. Важно то, что у «Барселоны» и сборной Испании появились действительно талантливые футболисты с потенциалом звезд галактического масштаба.

Педри, как и Гави, имеет и премию Golden Boy, и трофей Раймона Копа. Он же был признан лучшим молодым футболистом Евро-2020, где целиком отыграл все шесть матчей сборной Испании. Травмы замедлили прогресс Педри в прошлом сезоне, но сейчас он здоров и готов вместе с Гави вывести свою команду в финал чемпионата мира.

Чави Симонс, Нидерланды

Чави Симонс. Фото Global Look Press

Возраст: 19 лет

Клуб: ПСВ

Амплуа: атакующий полузащитник

Симонс — полноценная мировая звезда. Только не футбола, а соцсетей. В одной из них, запрещенной в РФ, у полузащитника сборной Нидерландов 4,2 миллиона подписчиков. И это точно не предел.

Чави начал нарабатывать фанатскую базу очень давно. Уже в 14 лет, то есть четыре с половиной года назад, на него был подписан миллион пользователей. Тогда Симонс играл в академии «Барселоны» и просто выкладывал видео различных трюков, голов и челленджей, а яркая внешность усиливала эффект. В 2019 году Симонса из «Барселоны» переманил «ПСЖ» — и одной из целей французского клуба было именно привлечение новой аудитории.

Но Симонс хотел играть, поэтому минувшим летом перешел в ПСВ. И там сразу засверкал — на его счету уже десять мячей и три голевые передачи за половину сезона. Луи ван Гал не мог пройти мимо такой статистики и явно вызвал Чави в сборную не для того, чтобы сделать с ним селфи.

Аннибаль Межбри, Тунис

Аннибаль Межбри. Фото Global Look Press

Возраст: 19 лет

Клуб: «Бирмингем Сити» (в аренде из «Манчестер Юнайтед»)

Амплуа: атакующий полузащитник

Еще один футболист с экзотической прической и огромным талантом. У Межбри пока не так много подписчиков, как у Чави Симонса, зато уже почти два десятка матчей за свою национальную сборную. Для Туниса Межбри — настоящая звезда, ведь он принадлежит «Манчестер Юнайтед», хотя и выступает в этом сезоне за «Бирмингем» в чемпионшипе.

Аннибаль (или Ханнибал, если произносить по-арабски) родился во Франции и играл за нее на юношеском уровне. В 16 лет он перебрался из академии «Монако» в «Манчестер Юнайтед», а позже решил выступать за историческую родину.

Джуд Беллингем, Англия

Джуд Беллингем. Фото Global Look Press

Возраст: 19 лет

Клуб: «Боруссия» Дортмунд

Амплуа: центральный полузащитник

Беллингем — уже сформировавшийся профессионал. В Дортмунде роль 19-летнего полузащитника настолько значима, что в октябре ему на пару матчей доверили капитанскую повязку. Спектр действий Джуда не ограничен — он играет в середине поля и выполняет огромный объем черновой работы, а при этом на групповом этапе Лиги чемпионов забивал в каждом из первых четырех туров.

На серебряном Евро-2020 Беллингем лишь три раза выходил на замену, но в Катаре хавбек точно будет играть в основе — его влияние на сборную Англии очень высоко. Следующим летом хавбек наверняка перейдет в топ-клуб — за Беллингемом охотятся «Ливерпуль», «МЮ», «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити».