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Футболисты ЧМ-2022, связанные с Россией. За кого можно будет поболеть в Катаре

Константин Белов
Корреспондент
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Сердар Азмун, Гжегож Крыховяк и Никола Влашич.
Гаэль Ондуа.
Фото Global Look Press
Леандро Паредес.
Фото ФК «Зенит»
Никола Влашич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Старые знакомые.

На ЧМ-2022 РПЛ будут представлять всего два легионера — в заявке хорватов защитник «Зенита» Деян Ловрен, а вингер «Динамо» Николя Муми Нгамале отправится в Катар в составе сборной Камеруна. Для сравнения, на прошлый чемпионат мира было заявлено аж 15 представителей нашего первенства. Однако в Катаре мы сможем наблюдать много старых знакомых. В этом тексте расскажем о всех футболистах с ЧМ-2022, которые связаны с Россией и РПЛ.

Представители РПЛ

Деян Ловрен, Хорватия

Ловрен уже давно не является игроком основы сборной Хорватии — слишком высока конкуренция. Но как дядька-ветеран, способный подстраховать в случае травмы или усталости, Деян еще вполне в порядке. В «Зените» он играет без особого напряга — не тот уровень сопротивления. Посмотрим, может, в Катаре Ловрену дадут шанс проверить свое мастерство.

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Николя Муми Нгамале, Камерун

Новичок московского «Динамо» Нгамале едет на свой первый чемпионат мира. Камерунец здорово ворвался в РПЛ, заставив фанатов «Динамо» позабыть, что когда-то за них играл Клинтон Н'Жи. А в последнем матче перед клубной паузой и вовсе отметился победным голом в братском дерби против ЦСКА. Но все эти подвиги не гарантируют ему места в старте — вероятнее, он будет подменять Токо Экамби из «Лиона».

Российское гражданство

Гаэль Ондуа, Камерун

А можно ли Ондуа вообще назвать легионером? Он является воспитанником ЦСКА и «Локомотива», играл за «Анжи» и прекрасно говорит по-русски.

«В первую очередь я буду представлять сборную Камеруна. Но я всегда говорю открыто: Россия — мой дом, у меня есть российский документ. И это тоже хорошо, что я могу представлять российский народ на таком большом турнире», — сказал полузащитник после вызова в сборную Камеруна на чемпионат мира в Катар.

Ондуа давно не играет из-за травмы колена. Последний матч за «Ганновер» он провел в августе, так что место в основе ему точно не гарантировано. Но будет приятно увидеть на поле футболиста, для которого русский язык, по сути, родной.

Гаэль Ондуа. Фото Global Look Press
Гаэль Ондуа.
Фото Global Look Press

Находящиеся в аренде

Гильермо Варела, Уругвай

В этом списке — футболисты, которые на данный момент не играют в России, но их контракты с клубами РПЛ все еще действуют. В основном это те, кто покинул страну после февраля. Особенно дерзко сделал это Варела, который сбежал с базы ночью в день матча, отключил телефон и объявился только на следующий день. Понятное дело, после такого уругваец вряд ли вернется в Россию. В Бразилии Гильермо не получает много игровой практики, иногда даже не проходит в заявку на матчи. Так что даже попадание в финальный список Уругвая для него успех.

Себастьян Шиманьски, Польша

Покинул «Динамо» и Шиманьски, один из самых ярких футболистов команды прошлого сезона. Сейчас Себастьян проводит классный сезон в голландском «Фейенорде», отличается результативными действиями и в чемпионате, и в еврокубках. В сборной играет на позиции «десятки» и должен быть игроком стартового состава в Катаре.

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Гжегож Крыховяк, Польша

Крыховяк своим отъездом и словами также оставил о себе в России не самые приятные воспоминания. Хотя позже заявил, что в «Краснодаре» все было отлично. Гжегож перебрался в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии, аренда истекает в конце сезона. В местном чемпионате поляк провел практически все матчи от звонка до звонка, лишь один раз его заменили — и то всего за четыре минуты до конца встречи. С 15 октября Крыховяк поддерживал форму в «Легии», так как чемпионат Саудовской Аравии ушел на паузу. Несмотря на возраст и не самый высокий статус нынешнего клуба, Гжегож едет в Катар в статусе основного игрока центра поля.

Бывшие легионеры

Никола Влашич, Хорватия

Влашич подпортил свое наследие в ЦСКА, не самым красивым образом уехав в «Вест Хэм». В Англии Никола не смог закрепиться в системе Дэвида Мойеса из-за высокой конкуренции и тактических ограничений, сковывавших его креатив. Именно поэтому Никола этим летом перебрался в «Торино», где отлично играет в связке с Алексеем Миранчуком. В сборной Влашич выступает либо на правом фланге нападения, либо на позиции «десятки». В любом случае по ходу отбора Никола был игроком основы и наверняка сохранит этот статус и на самом мундиале.

Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Никола Влашич.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Артур Енджейчик, Польша

Защитник покинул Россию в 2016 году, когда в статусе свободного агента перебрался из «Краснодара» в «Легию». Он, кстати, в прошлом сезоне играл в Москве против «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы. Удивителен и тот факт, что футболиста не вызывали в сборную с сентября 2020 года. А сейчас — в 35 лет — он едет на чемпионат мира. Вероятнее всего, в качестве ветерана, поддерживающего баланс в раздевалке и способного в случае чего прийти на выручку.

Сердар Азмун, Иран

Азмун в начале 2022 года перебрался в «Байер», но за год не смог адаптироваться к немецкому футболу, разобраться с травмами и выиграть конкуренцию у Патрика Шика. 718 минут и 1 гол за календарный год — унылая статистика Сердара. Сейчас Азмун восстанавливается от мышечной травмы, а на ЧМ будет конкурировать с Мехди Тареми из «Порту». Скорее всего, в нынешней схеме основным форвардом будет именно последний, ну а Азмуну нужно цепляться за свои шансы.

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Милад Мохаммади, Иран

Грозненский «Ахмат», тогда еще называвшийся «Тереком», стал для Мохаммади трамплином в европейский футбол. После трех лет в России Милад переехал в бельгийский «Генк», а сейчас он игрок основы в «АЕК». Чаще всего остается в запасе сборной.

Саид Эззатоллахи, Иран

Сразу три экс-легионера РПЛ в заявке этой сборной! Саид после окончания академии мадридского «Атлетико» перешел в «Ростов». После пяти лет в клубе (в течение которых чаще катался по арендам) Эззатоллахи в 2020 году сказал, что больше не хочет играть за донской клуб, и перебрался в датский «Вайле». После переезда из России Эззатоллахи стал основным игроком сборной и остается им по сей день.

Леандро Паредес. Фото ФК «Зенит»
Леандро Паредес.
Фото ФК «Зенит»

Леандро Паредес, Аргентина

После трансфера в «Зенит» Паредес неплохо играл в РПЛ, но нельзя было сказать, что он на голову выше всех остальных футболистов на поле. Потому многие удивились, когда «ПСЖ» перевел за аргентинца в Санкт-Петербург 40 миллионов евро. С тех пор Леандро регулярно играет в европейских топ-клубах, правда, уже не за «ПСЖ», а за «Ювентус». Несмотря на неоднозначный статус в Турине, в сборной Аргентины Паредес важный игрок основы, на котором завязано множество функций по продвижению мяча.

Монтассар Тальби, Тунис

Один из немногих легионеров «Рубина», который этой весной не приостановил контракт и не уехал из России. Защитник продолжил играть в Казани, но вместе с клубом вылетел из РПЛ. Это был уже край — дальше в России оставаться не было смысла. Тальби уехал во Францию и подписал контракт «Лорьяном». Сейчас команда при очень скромных возможностях идет на пятом месте, а Тальби сыграл во всех матча с первых минут без замен. В сборной Туниса Монтассар — игрок основного состава, для него этот чемпионат мира станет первым.

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Аксель Витсель, Бельгия

Золотое поколение Бельгии потихоньку идет на спад, так и не выиграв ничего серьезного. Витсель — один из тех ветеранов, для которых этот ЧМ, вероятнее всего, станет последним. Зимой 2017 года Аксель переехал из «Зенита» в Китай, но в 29 лет решил, что пора попробовать себя в топ-5 европейских чемпионатов, и здорово освоился в «Боруссии». Сейчас Акселю 33, и в «Атлетико» он осваивает позицию центрального защитника. Правда, в сборной наверняка будет исполнять более привычную роль в центре полузащиты.

Жоау Мариу, Португалия

У чемпиона Европы 2016 года все хорошо. После аренды в «Локомотиве» Мариу не без скандала переехал в Португалию, подписав контракт с «Бенфикой». Но это было хорошее решение — Жоау вернул себе лучшую форму и показал роскошную игру на групповом этапе Лиги чемпионов. Правда, вряд ли даже этого хватит для того, чтобы завоевать место в старте: слишком высока конкуренция.

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Хван Ин Бом, Южная Корея

Бывший полузащитник «Рубина» сейчас играет в греческом «Олимпиакосе», а его партнерами являются Марсело, Хамес Родригес и Матье Вальбуэна. И в этой звездной компании Хван не затерялся и постоянно выходит на поле, как и в сборной своей страны.

Аксель Витсель
Гжегож Крыховяк
Леандро Паредес
Никола Влашич
Себастьян Шиманьски
Сердар Азмун
РПЛ
Чемпионат мира по футболу
ФК Зенит
Деян Ловрен
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