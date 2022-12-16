Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 18:38

Далич назвал риском назначение судьи из Катара на матч за 3-е место на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отреагировал на назначение арбитра из Катара на матч за 3-е место чемпионата мира.

«Я никого не недооцениваю, но считаю, что ФИФА пошла на большой риск. Надеюсь, что после матча мы не будем комментировать действия арбитра, но также надеюсь, что с его стороны все будет корректно», — цитирует Далича Index.hr.

Главный арбитров встречи будет судья из Катара Абдулрахман Аль-Джассим.

Матч за третье место ЧМ-2022 Хорватия — Марокко состоится 17 декабря, начало — в 18.00 мск.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Златко Далич
0
Читайте также
Овечкин сделал голевую передачу в проигранном матче «Вашингтона» с «Далласом»
Малкин забил гол и получил травму. И все это — в одном моменте!
Посылка со взрывным устройством была отправлена главе Русского дома в ЦАР из Того
ФИФА отказалась показывать видеообращение Зеленского перед финалом на ЧМ-2022
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Как сменить профессию
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
Ловрен и Влашич пропустили тренировку сборной Хорватии накануне матча за 3-е место на ЧМ-2022
Пять игроков сборной Франции пропустили тренировку перед финалом ЧМ-2022
Семин назвал игроков и сборные, которые удивили его на ЧМ-2022
Хомуха: «Матч за третье место не надо убирать с чемпионата мира»
Орещук: «Хочется, чтобы Месси выиграл ЧМ-2022. Не Аргентина, а конкретно Месси»
Ковачич: «Люди гордятся нами, и мы хотим приехать в Загреб с бронзой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Неймар отправил Ришарлисону 30 тысяч евро, чтобы он свел татуировку с его изображением

Ковачич: «Люди гордятся нами, и мы хотим приехать в Загреб с бронзой»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости