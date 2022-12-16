Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 18:23

Неймар отправил Ришарлисону 30 тысяч евро, чтобы он свел татуировку с его изображением

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Татуировка Ришарлисона.
Фото Соцсети

Форвард сборной Бразилии Неймар попросил партнера по национальной команде Ришарлисона свести татуировку с его изображением, сообщает Daily Star.

По данным источника, игрок «ПСЖ» отправил футболисту «Тоттенхэма» 30 тысяч евро для выполнения процедуры по удалению тату.

Ранее Ришарлисон сделал татуировку с собой, Роналдо и Неймаром после ЧМ-2022.

Сборная Бразилии в 1/4 финала турнира в Катаре проиграла Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) и покинула мировое первенство.

На ЧМ-2022 Ришарлисон сыграл за национальную сборную четыре матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: Daily Star
Неймар Сантос
Роналдо
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Ришарлисон
15
1
Читайте также
Малкин забил гол и получил травму. И все это — в одном моменте!
Овечкин сделал голевую передачу в проигранном матче «Вашингтона» с «Далласом»
Посылка со взрывным устройством была отправлена главе Русского дома в ЦАР из Того
ФИФА отказалась показывать видеообращение Зеленского перед финалом на ЧМ-2022
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Как сменить профессию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер сборной Хорватии надеется, что Модрич сыграет на чемпионате Европы 2024 года

Далич назвал риском назначение судьи из Катара на матч за 3-е место на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости