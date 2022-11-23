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Сегодня, 00:08

Жиру повторил рекорд Анри, Мбаппе в двух голах от Зидана

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Оливье Жиру оформил дубль в матче ЧМ-2022 против Австралии (4:1) и забил свои 50-й и 51-й голы в составе сборной Франции.

36-летний форвард «Милана» повторил рекорд национальной команды, сравнявшись с экс-форвардом Тьерри Анри, который, правда, провел на восемь игр больше.

Третье место в историческом списке с 42 мячами занимает Антуан Гризманн. Еще один партнер Жиру по заявке на ЧМ-2022 Кильян Мбаппе вошел в десятку лучших, подвинув чемпиона мира-1998 Юрия Джоркаеффа.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции

Игрок

Годы в сборной

Матчи

Голы

Оливье Жиру

2011-н.в.

115

51

Тьерри Анри

1997-2010

123

51

Антуан Гризманн

2014-н.в.

111

42

Мишель Платини

1976-1987

72

41

Карим Бензема

2007-н.в.

97

37

Давид Трезеге

1998-2008

71

34

Зинедин Зидан

1994-2006

108

31

Жюст Фонтэн

1953-1960

21

30

Жан-Пьер Папен

1986-1995

54

30

Кильян Мбаппе

2017-н.в.

60

29

Юрий Джоркаефф

1993-2002

82

28

Антуан Гризманн
Килиан Мбаппе
Оливье Жиру
Тьерри Анри
Чемпионат мира по футболу
Сборная Австрии по футболу
Сборная Франции по футболу
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