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ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 23 ноября

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Матч чемпионата мира-2022.
Фото AFP

23 ноября состоится четвертый игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. В среду пройдут четыре матча: Марокко — Хорватия, Германия — Япония, Испания — Коста-Рика и Бельгия — Канада.

Все встречи покажет федеральный спортивный канал, канал «Матч Футбол 1» и сайт matchtv.ru.

ЧМ-2022. 23 ноября (среда)

Группа F. 13.00 мск. Марокко — Хорватия (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Группа E. 16.00. Германия — Япония (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Группа E. 19.00. Испания — Коста-Рика (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Группа F. 22.00. Бельгия — Канада (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Чемпионат мира-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
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