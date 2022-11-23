Жиру после матча с Австралией рассказал, что нужно улучшить сборной Франции

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал победу над Австралией (4:1) на чемпионате мира-2022. В этой встрече форвард оформил дубль и вышел на первое место в истории национальной команды по забитым голам.

«Что нужно улучшить? Начало матча, если мы хотим добиться совершенства... Мы должны лучше входить в игру. Мы немного испугались, но потом быстро отреагировали, смогли вернуться в игру и продолжить. Даже несмотря на то, что могли забить больше голов, мы хорошо себя показали сегодня и были эффективны, но все не идеально. Очень хорошо, что динамика и уверенность переломили ситуацию. Нам придется учиться на этих маленьких ошибках», — цитирует L'Equipe Жиру.

Сборная Франции лидирует в группе D по итогам игрового дня (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).

Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании (19.00 мск), а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом (13.00 мск).