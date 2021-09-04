Жена Карпина оценила матч России с Кипром: «Наверное, это не то, что мы ожидали увидеть»

Супруга главного тренера сборной России Дарья Карпина ответила на несколько вопросов после победы над Кипром (2:0).

— Как вам игра? По результату вопросов нет, но в концовке команда явно подсела.

— Я, конечно, не эксперт, не мне судить, но да, это, наверное, не то, что мы ожидали увидеть. Главное, что одержали победу. Надо уже думать о следующем матче и готовиться к нему. Поздравила ли Валерия Георгиевича? Еще нет, на эмоциях еще даже не успела ему написать, — сказала Дарья в интервью «РБ Спорт».

— Показалось, что на стадионе было больше российских болельщиков, чем киприотов...

— На самом деле супер. Буквально вчера узнали, что наших болельщиков даже не набирается на выделенную квоту, и я переживала, что вообще никого не будет. Но наших действительно было очень много и они так громко скандировали. В этом плане все было неожиданно отлично.

— Если Россия выйдет в финальную часть чемпионата мира, готовы написать песню и посвятить ее Валерию Георгиевичу и команде?

— Да хоть десять песен, лишь бы у них все получилось. Я готова на все.