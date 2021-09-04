Жена Карпина оценила матч России с Кипром: «Наверное, это не то, что мы ожидали увидеть»
Супруга главного тренера сборной России Дарья Карпина ответила на несколько вопросов после победы над Кипром (2:0).
— Как вам игра? По результату вопросов нет, но в концовке команда явно подсела.
— Я, конечно, не эксперт, не мне судить, но да, это, наверное, не то, что мы ожидали увидеть. Главное, что одержали победу. Надо уже думать о следующем матче и готовиться к нему. Поздравила ли Валерия Георгиевича? Еще нет, на эмоциях еще даже не успела ему написать, — сказала Дарья в интервью «РБ Спорт».
— Показалось, что на стадионе было больше российских болельщиков, чем киприотов...
— На самом деле супер. Буквально вчера узнали, что наших болельщиков даже не набирается на выделенную квоту, и я переживала, что вообще никого не будет. Но наших действительно было очень много и они так громко скандировали. В этом плане все было неожиданно отлично.
— Если Россия выйдет в финальную часть чемпионата мира, готовы написать песню и посвятить ее Валерию Георгиевичу и команде?
— Да хоть десять песен, лишь бы у них все получилось. Я готова на все.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/dar-ya-karpina-ob-igre-sbornoj-navernoe-e-to-ne-to-chto-my-ozhidali-uvidet/
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