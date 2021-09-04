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Жена Карпина оценила матч России с Кипром: «Наверное, это не то, что мы ожидали увидеть»

21:37
Супруга Валерия Карпина Дарья. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Супруга Валерия Карпина Дарья. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Супруга главного тренера сборной России Дарья Карпина ответила на несколько вопросов после победы над Кипром (2:0).

— Как вам игра? По результату вопросов нет, но в концовке команда явно подсела.

— Я, конечно, не эксперт, не мне судить, но да, это, наверное, не то, что мы ожидали увидеть. Главное, что одержали победу. Надо уже думать о следующем матче и готовиться к нему. Поздравила ли Валерия Георгиевича? Еще нет, на эмоциях еще даже не успела ему написать, — сказала Дарья в интервью «РБ Спорт».

— Показалось, что на стадионе было больше российских болельщиков, чем киприотов...

— На самом деле супер. Буквально вчера узнали, что наших болельщиков даже не набирается на выделенную квоту, и я переживала, что вообще никого не будет. Но наших действительно было очень много и они так громко скандировали. В этом плане все было неожиданно отлично.

— Если Россия выйдет в финальную часть чемпионата мира, готовы написать песню и посвятить ее Валерию Георгиевичу и команде?

— Да хоть десять песен, лишь бы у них все получилось. Я готова на все.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия 0
Хорватия 0
1-й тайм

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина 0
Франция 0
1-й тайм

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр 0
Россия 2
Матч завершен

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/dar-ya-karpina-ob-igre-sbornoj-navernoe-e-to-ne-to-chto-my-ozhidali-uvidet/

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Иван Шитик все материалы автора

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