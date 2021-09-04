Президент РФС объяснил фразу Карпина про смелый футбол

Президент РФС Александр Дюков пояснил фразу главного тренера сборной России Валерия Карпина про смелый футбол. Также он отметил, что вопрос по допуску зрителей на матчи РПЛ должна решать сама лига с Роспотребнадзором.

— Есть ли решение по допуску зрителей на матчи РПЛ?

— Этот вопрос лучше задавать Российской премьер-лиге. Надеюсь, что им удастся договориться с Роспотребнадзором об увеличении посещаемости. Со своей стороны мы помощь окажем.

— Карпин сказал, что готов играть в смелый футбол. Не боитесь, что он станет заложником этой фразы?

— Не надо понимать эту фразу буквально. Валерий Георгиевич не имел в виду, что мы должны выпускать только атакующих игроков и смело бежать вперёд. Карпин говорил о том, что надо выходить на матч, уважать соперника, но не бояться его. Страх — это самый большой враг любого спортсмена. Ты можешь быть не готов физически, но гораздо страшнее, если ты боишься соперника. Это все ведёт к плохому качеству игры.

— Были опасения стадиону на матч со Словакией. Сейчас есть понимание, где будем играть?

— Казань обещает, что поле будет подготовлено. Мы доверяем правительству Татарстана и администрации стадиона. Надеемся, что поле будет в отличном состоянии и мы сможем сыграть там.