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Защиту титула чемпиона мира с разгрома еще никто не начинал

Кирилл Бурдаков
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22 ноября. Франция — Австралия — 4:1.
Фото Global Look Press

Сборная Франции крупно обыграла Австралию (4:1) в первом матче чемпионата мира-2022 и стала первым в истории действующим чемпионом мира, которому удалось начать защиту титула с разгрома.

В предыдущие годы обладатели трофея одержали на старте девять побед при четырех ничьих и шести неудачах. Правда, после 1970 года успеха добиться получалось только у Германии-1994, Бразилии-1998 и Бразилии-2006.

Первый матчи действующих чемпионов мира

Год

Страна

Чемпион

Матч

1938

Франция

Италия

Норвегия — 2:1 (д.в.)

1950

Бразилия

Италия

Швеция — 2:3

1954

Швейцария

Уругвай

Чехословакия — 2:0

1958

Швеция

ФРГ

Аргентина — 3:1

1962

Чили

Бразилия

Мексика — 2:0

1966

Англия

Бразилия

Болгария — 2:0

1970

Мексика

Англия

Румыния — 1:0

1974

ФРГ

Бразилия

Югославия — 0:0

1978

Аргентина

ФРГ

Польша — 0:0

1982

Испания

Аргентина

Аргентина — 0:1

1986

Мексика

Италия

Болгария — 1:1

1990

Италия

Аргентина

Камерун — 0:1

1994

США

Германия

Боливия — 1:0

1998

Франция

Бразилия

Шотландия — 2:1

2002

Корея/Япония

Франция

Сенегал — 0:1

2006

Германия

Бразилия

Хорватия — 1:0

2010

ЮАР

Италия

Парагвай — 1:1

2014

Бразилия

Испания

Голландия — 1:5

2018

Россия

Германия

Мексика — 0:1

2022

Катар

Франция

Австралия — 4:1

Итого: +10=4-6, мячи 25-18.

В 1934 году сборная Уругвая не приехала на чемпионат мира в Италию.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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