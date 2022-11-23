Защиту титула чемпиона мира с разгрома еще никто не начинал

Сборная Франции крупно обыграла Австралию (4:1) в первом матче чемпионата мира-2022 и стала первым в истории действующим чемпионом мира, которому удалось начать защиту титула с разгрома.

В предыдущие годы обладатели трофея одержали на старте девять побед при четырех ничьих и шести неудачах. Правда, после 1970 года успеха добиться получалось только у Германии-1994, Бразилии-1998 и Бразилии-2006.

Первый матчи действующих чемпионов мира

Год Страна Чемпион Матч 1938 Франция Италия Норвегия — 2:1 (д.в.) 1950 Бразилия Италия Швеция — 2:3 1954 Швейцария Уругвай Чехословакия — 2:0 1958 Швеция ФРГ Аргентина — 3:1 1962 Чили Бразилия Мексика — 2:0 1966 Англия Бразилия Болгария — 2:0 1970 Мексика Англия Румыния — 1:0 1974 ФРГ Бразилия Югославия — 0:0 1978 Аргентина ФРГ Польша — 0:0 1982 Испания Аргентина Аргентина — 0:1 1986 Мексика Италия Болгария — 1:1 1990 Италия Аргентина Камерун — 0:1 1994 США Германия Боливия — 1:0 1998 Франция Бразилия Шотландия — 2:1 2002 Корея/Япония Франция Сенегал — 0:1 2006 Германия Бразилия Хорватия — 1:0 2010 ЮАР Италия Парагвай — 1:1 2014 Бразилия Испания Голландия — 1:5 2018 Россия Германия Мексика — 0:1 2022 Катар Франция Австралия — 4:1

Итого: +10=4-6, мячи 25-18.

В 1934 году сборная Уругвая не приехала на чемпионат мира в Италию.